‘Pogba verdient het predikaat ’wereldklasse‘ momenteel absoluut niet’

Paul Pogba wordt bij Manchester United verkeerd gebruikt door manager Ole Gunnar Solskjaer, zo oordeelt René Meulensteen. Volgens de voormalig assistent-coach van the Reds, die op Old Trafford jarenlang samenwerkte met Sir Alex Ferguson, is het niet verstandig dat Pogba als een verkapte verdedigende middenvelder fungeert. De Fransman komt in een meer aanvallende rol veel beter tot zijn recht, zo klinkt het uit de mond van de Nederlander.

"Het is een erg getalenteerde speler die steeds voor discussie zorgt", zo opent Meulensteen, in totaal elf jaar werkzaam bij Manchester United, in gesprek met Stadium Astro. "Pogba is een speler van wereldklasse zeggen veel mensen. Ik zou de term 'wereldklasse' echter nooit zo makkelijk gebruiken, omdat ik spelers uit het verleden en heden ken die echt zo genoemd mogen worden. En in mijn optiek verdient Paul dat predikaat momenteel absoluut niet. Hij voldoet dit seizoen namelijk totaal niet aan de verwachtingen."

"Ik denk dat we in het geval van Pogba de lat veel hoger moeten liggen. Alles valt of staat echter met vanaf het begin keihard werken", vervolgt Meulensteen zijn analyse over de veelbesproken middenvelder van Manchester United. "Hard werken, of juist niet, straalt uiteindelijk ook af op andere spelers. Zij zullen namelijk ook weleens hun vraagtekens hebben bij zijn prestaties." Er is volgens de Nederlandse coach een groot verschil met de huidige Pogba en die uit zijn tijd bij Juventus. "Toen speelde hij in een zeer ervaren en goed georganiseerd elftal, vol met persoonlijkheden en leiders. Dat is wat er ontbreekt bij Manchester United, leiderschap. Paul zou een leider moeten zijn, maar dat is hij niet. Het is geen geboren leider."

Meulensteen ziet die leiderschapskwaliteiten wél bij Bruno Fernandes. "Vanwege zijn drive en het feit dat hij altijd naar voren wil spelen. Toen hij werd gewisseld (tegen Arsenal, red.) zocht Manchester United krampachtig naar leiderschap." Om de aandacht weer te verleggen naar Pogba. "Hij moet daar spelen waar hij het meest gevaarlijk kan zijn, tussen de linies en met spelers die om hem heen bewegen. Momenteel komt Paul te vaak in drukke ruimtes terecht. Daarnaast verliest hij dit seizoen veel te vaak de bal, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan voor de ploeg. Het blijft derhalve een onopgeloste puzzel. Hoelang ga je er nog mee door? Alles draait om resultaten in dit vak, er moet gewonnen worden. Maar ik ben bang dat Solskjaer zijn beste opstelling nog steeds niet heeft gevonden."