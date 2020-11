Ajax komt met ‘hint’ op Twitter; Deense media zijn zeker van hun zaak

Het lijkt erop dat André Onana, Dusan Tadic, Ryan Gravenberch en Zakaria Labyad dinsdagavond kunnen meedoen met Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. Het Deense Ekstra Bladet verzekert dinsdagmiddag dat Onana, Tadic en Gravenberch, het drietal van wie maandag bekend werd dat ze op het vliegtuig naar Denemarken waren gestapt, groen licht hebben gekregen van de UEFA. Volgens het Algemeen Dagblad is ook Labyad meegereisd en de krant concludeert daarom dat hetzelfde voor hem geldt.

Op Twitter lijkt Ajax dinsdagmiddag te hinten naar een deelname van Tadic aan de wedstrijd. De club publiceert een video van de strafschop die de aanvoerder vorige week benutte in de uitwedstrijd tegen Atalanta (2-2). "Cool, calm, and collected", schrijft de club bij de video. Een woordvoerder wil echter nog niets bevestigen en herhaalt dat de definitieve selectie voor het duel met de Deense kampioen rond 19.45 uur, zo'n vijf kwartier voor aanvang van de wedstrijd, wordt vrijgegeven.

Het viertal onderging maandag een positieve coronatest, maar het lijkt erop dat een tweede test heeft uitgewezen dat er sprake was van een valspositief resultaat. Aanvankelijk kregen Onana, Tadic, Gravenberch en Labyad geen toestemming van de Deense autoriteiten om met hun ploeggenoten naar Denemarken te reizen, net als Davy Klaassen en de reservedoelmannen Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski. Ajax maakte melding van een wedstrijdselectie van zeventien spelers, maar wilde in allerijl wel nieuwe testen afnemen.

Als Onana kan meedoen, staat Kjell Scherpen waarschijnlijk niet onder de lat in Herning. Hij was aanvankelijk de enige keeper op de spelerslijst. Eerder meldde De Telegraaf dat alleen Onana, Tadic en Gravenberch de selectie achterna waren gereisd naar Denemarken, maar ook Labyad zou op het vliegtuig zijn gestapt. Volgens het Algemeen Dagblad is het viertal waarschijnlijk eerder besmet geweest met het coronavirus. Daardoor kunnen ze positief testen omdat er nog restwaarden van het virus bij hun wordt aangetroffen.

Eerder op de dinsdag verzekerde Tadic in een kort statement aan het Servische Sportklub dat hij niet besmet is, maar nog wel antistoffen in zijn lichaam heeft. Klaassen en Stekelenburg zijn nog niet welkom omdat ze mogelijk recent besmet zijn geraakt met het coronavirus. Denemarken hanteert strengere regels dan Nederland; trainer Erik ten Hag vertelde gisteravond tijdens een persconferentie dat de meeste afwezige spelers gewoon inzetbaar zijn in Nederland en andere landen.