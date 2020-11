‘Waarom zou Vitesse geen kampioen worden? Ik hoop dat het lukt’

Vitesse mag zich na zeven speelrondes gedeeld koploper van de Eredivisie noemen. Net als Ajax verzamelden de Arnhemmers achttien punten; op basis van het doelsaldo staat Vitesse tweede. Volgens Loïs Openda is het goed mogelijk dat Vitesse aan het eind van het seizoen nog steeds in de bovenste regionen te vinden is. De aanvaller sluit in Voetbal International zelfs een landstitel voor zijn ploeg niet uit.

Vitesse won zaterdag nog met 1-3 van Willem II. De ploeg van trainer Thomas Letsch werd in de derde speelronde geklopt door Ajax (2-1), maar won alle overige wedstrijden, inclusief het duel met PSV (2-1). "Waarom zou Vitesse geen kampioen worden? We hebben toch laten zien wat we kunnen, voor wie moeten wij dan bang zijn?", vraagt Openda zich hardop af. "Ik hoop dat we kampioen worden. We zijn goed begonnen en hebben al tegen de beste ploegen gespeeld. We willen zo doorgaan."

Vitesse eindigde in de clubgeschiedenis nooit hoger dan op de derde plaats in de Eredivisie (in het seizoen 1997/98). In het seizoen 2012/13, onder leiding van Fred Rutten, stond Vitesse vier speelrondes voor het einde van het seizoen nog op de tweede plaats, maar eindigde de club als vierde. Openda stelt dat dit seizoen 'alles mogelijk' is. "Waarom zou Vitesse niet eerste kunnen worden? We hebben goede spelers, natuurlijk kan dat, we moeten ons voetbal spelen, focussen, iedereen killen, dan word je eerste."

"We hebben tegen PSV toch al laten zien dat we het kunnen? Dat was een verdiende zege, we speelden goed voetbal, werkten hard", blikt Openda, die zelf het winnende doelpunt maakte tegen PSV, terug op de wedstrijd. "We gaan gewoon iedere keer het veld op met de mentaliteit om te winnen. Of we dan eerste of tweede worden of dat het alleen Europees voetbal wordt, zien we aan het einde van het seizoen wel."