Real Sociedad tweet in het Nederlands: ‘Wij maken het moeilijk voor je!’

Real Sociedad heeft dinsdagochtend enkele ludieke video's gepubliceerd in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ. In Nederlandstalige tweets wordt aan de opponent uit Alkmaar uitgelegd hoe de namen van een aantal spelers van Real Sociedad uitgesproken dienen te worden. Beide ploegen nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de groepsfase van de Europa League.

"Hallo AZ! Wij verwelkomen je graag bij Reale Arena op donderdag!", schrijft Real Sociedad in ietwat gebrekkig Nederlands. "Ben je er klaar voor? Wij maken het moeilijk voor je!" In de eerste video zet Real Sociedad een opstelling uiteen van spelers met moeilijk uitspreekbare namen. In twee daaropvolgende video's wordt onderscheid gemaakt tussen spelersnamen op het niveau 'geavanceerd' en het niveau 'lastig'. In de laatste categorie vallen namen als Ander Barrenetxea en Asier Illarramendi. AZ reageert kort en spreekt de eigen fans aan: "Alvast voor donderdag."