Paris Saint-Germain brengt na Neymar ook slecht nieuws over Mbappé

Naast Neymar is ook Kylian Mbappé in de ziekenboeg beland bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub meldt dinsdagochtend dat de aanvaller een hamstringblessure heeft opgelopen en daardoor niet kan afreizen naar Duitsland voor het Champions League-duel met RB Leipzig van woensdagavond. Neymar is vanwege een spierblessure waarschijnlijk pas na de interlandperiode van later deze maand pas weer inzetbaar voor trainer Thomas Tuchel.

Mbappé liep de kwetsuur op in de uitwedstrijd tegen FC Nantes (0-3) van afgelopen zaterdag. Binnen 48 uur zal de 21-jarige aanvaller wederom een medisch onderzoek ondergaan. Dan zal ook duidelijk worden of Mbappé op tijd fit is voor het thuisduel van PSG met Stade Rennes van aanstaande zaterdag. Zijn aanvalspartner Neymar is sowieso niet beschikbaar voor die ontmoeting in het Parc des Princes. Tegen RB Leipzig is het zeer waarschijnlijk dat Moise Kean een basisplaats krijgt van Tuchel.

De van Everton gehuurde Kean eiste vorige week de hoofdrol op bij PSG, dat Neymar in de eerste helft van de Champions League-wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (0-2) zag uitvallen met een spierblessure. Kean tekende na rust voor beide doelpunten van de Franse grootmacht. De kans is aanwezig dat de huurling woensdag in de voorhoede gezelschap krijgt van Pablo Sarabia, die ook tegen FC Nantes aan de aftrap verscheen bij PSG. Tuchel heeft de opstelling van zijn ploeg echter nog niet wereldkundig gemaakt.

Naast Neymar en Mbappé ontbreken bij PSG ook Mauro Icardi, Marco Verratti en Julian Draxler vanwege uiteenlopende blessures. Icardi keert naar verwachting na de interlandperiode terug bij de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen. PSG begint met drie punten uit twee duels aan het treffen met RB Leipzig, dat eveneens op drie punten staat. Beide clubs verloren in de groepsfase van Manchester United. De Fransen met 1-2 en de formatie van trainer Julian Nagelsmann met maar liefst 5-0.