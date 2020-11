Dusan Tadic komt met kort en hoopgevend statement over ‘coronabesmetting’

Dusan Tadic hoopt dinsdagavond in actie te kunnen komen voor Ajax. De aanvoerder vloog maandagavond samen met André Onana en Ryan Gravenberch naar Denemarken in de hoop toch nog te kunnen spelen tegen FC Midtjylland, na een eerdere positieve coronatest. Tadic ontkent in een kort statement aan het Servische Sportklub dat hij besmet is met het virus.

"Ik heb geen corona. Ik heb antilichamen. Alles is in orde", verzekert de aanvaller van Ajax, die net als Gravenberch en Onana eerder dit jaar al besmet was met het virus. Met name daardoor leeft bij Ajax een vermoeden van valspositieve tests voor het drietal. Andere positief geteste spelers van Ajax, onder wie Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg en Zakaria Labyad, mochten maandagavond niet naar Denemarken. Zij kregen voor de eerste keer te maken met een positieve coronatest en mogen sowieso niet spelen, verzekerde De Telegraaf maandag.

Alles hangt voor Onana, Gravenberch en Tadic nu af van de coronatest van dinsdag in Denemarken. Alleen bij een negatieve test zijn de basisspelers inzetbaar voor Ten Hag. Maandagmiddag reisde Ajax met slechts zeventien spelers af naar Denemarken. De Amsterdammers werden eerder op de dag geconfronteerd met liefst elf positieve coronatests in de selectie. Ajax vertrouwde de door de UEFA uitgevoerde tests niet en liet de spelers in allerijl nogmaals testen.

In Servië is men opgelucht om te horen dat Tadic niet opnieuw besmet is met het virus. Volgende week donderdag speelt Servië in Belgrado immers tegen Schotland en de inzet is een ticket voor het EK van komende zomer. In Servië wordt gesproken van de 'belangrijkste wedstrijd in twintig jaar'. Servië hoopt tegen die tijd ook te kunnen beschikken over Filip Djuricic, die na een positieve test minstens tot vrijdag in zelfisolatie moet blijven.