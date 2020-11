Keuze van Koeman leidt tot eerste rekening van 250.000 euro in Camp Nou

Barcelona maakt spoedig een bedrag van 250.000 euro over naar Las Palmas. Doordat aanvallende middenvelder Pedri inmiddels een vooraf afgesproken aantal optredens achter de rug heeft in het seizoen 2020/21, is een bonusclausule geactiveerd die werd uitonderhandeld toen hij in de zomer van 2019 de overstap maakte van Las Palmas naar Barcelona.

Pedri vertrok voor 5 miljoen euro, maar volgens Marca kan die transfersom in de komende jaren oplopen tot 25 miljoen euro. Een van de afgesproken bonusconstructies betrof een minimumaantal van 5 optredens van minstens 45 minuten in zijn debuutseizoen. Hij speelde viermaal minstens 45 minuten voor Barcelona: drie keer in LaLiga en eenmaal in de Champions League. Omdat hij vorige maand ook een helft meedeed bij Spanje Onder-21 tegen de leeftijdsgenoten van Kazachstan (3-0 zege), is de clausule geactiveerd.

Marca noemt Pedri een 'goudmijn' voor Las Palmas. Omdat trainer Ronald Koeman vertrouwen heeft in het zeventienjarige talent, ligt het voor de hand dat meerdere bonussen uitbetaald zullen worden in de toekomst. Koeman verraste anderhalve week geleden door Pedri een basisplaats te geven in de competitiewedstrijd tegen Real Madrid. De jongeling kreeg toen de voorkeur boven Antoine Griezmann. Zaterdag deed hij de gehele tweede helft mee in het duel met Alavés (1-1).

Een van de clausules die in de komende maanden geactiveerd kan worden, is een bonus bij een oproep van Pedri voor de nationale ploeg van Spanje. Ook andere bonussen worden door de Madrileense krant als 'haalbaar' bestempeld. Tot slot heeft Las Palmas ook recht op vijftien procent van de afkoopsom bij een toekomstige transfer van Pedri. Zijn contract in het Camp Nou loopt door tot medio 2022.