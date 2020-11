‘Bayern wil profiteren van situatie bij Barça en denkt aan deal van 80 miljoen’

Barcelona is bereid om Marc-André ter Stegen op korte termijn te verkopen, om zo de salariskosten te reduceren, zo meldt het Spaanse medium Todo Fichajes dinsdag. Bayern München op zijn beurt zou er wel wat voor voelen om de Duitse doelman, met een prijskaartje van naar verluidt tachtig miljoen euro om zijn nek, binnen te halen aan het einde van dit seizoen. Ter Stegen wordt genoemd als mogelijke opvolger van de inmiddels 34-jarige Manuel Neuer

Ter Stegen, momenteel herstellende van een knieoperatie, verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Barcelona tot medio 2025 en het is derhalve nog maar de vraag of hij Barcelona wil inruilen voor een ongewis avontuur bij Bayern. Neuer is al sinds jaar en dag de onbetwiste nummer één bij de Champions League-winnaar en het lijkt er niet op dat trainer Hansi Flick de routinier zomaar gaat passeren. Der Rekordmeister trok daarnaast afgelopen zomer Alexander Nübel aan als stand-in van Neuer. Tevens is een transferbedrag van tachtig miljoen euro nogal aan de hoge kant gezien de aanhoudende coronacrisis.

Wat daarnaast niet in het voordeel van Ter Stegen speelt is het duel in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern van afgelopen seizoen. De sluitpost maakte een zeer kwetsbare indruk in het door de Duitse grootmacht met maar liefst 2-8 gewonnen duel in Lissabon. Ter Stegen werd begin dit jaar al in verband gebracht met Bayern, dat hem zelfs een aanbieding zou hebben gedaan destijds. Een definitieve deal tussen club en speler kwam echter niet van de grond.

Ter Stegen staat sinds 2014 onder contract bij Barcelona, waar Neto momenteel onder de lat staat vanwege de kwetsuur van de Duitser. Tot de zomer van 2019 werkte de aan Bayern gelinkte keeper in het Camp Nou samen met Jasper Cillessen, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij Valencia. Ter Stegen heeft 236 duels namens de Catalanen achter zijn naam staan. Diens prijzenkast werd aangevuld met onder meer de Champions League, vier Spaanse landstitels en viermaal de Copa del Rey.