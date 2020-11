‘De vergelijking met Ziyech gaat niet op, dat is een veel betere voetballer’

John Metgod ziet Naoufal Bannis niet als de verlosser van Feyenoord. De achttienjarige spits van Feyenoord maakte zondag in de eerste helft tegen FC Emmen zijn opwachting als invaller door de blessure van Steven Berghuis en besliste de wedstrijd diep in de blessuretijd in het voordeel van zijn ploeg: 2-3. Volgens Metgod is het belangrijk om 'niet te hoog van de toren te blazen'.

De spoeling is door blessures bij Nicolai Jörgensen en Róbert Bozeník dun op de spitspositie bij Feyenoord. Het is verleidelijk om te denken dat Bannis het antwoord is op de problematiek, weet Metgod. De oud-verdediger van Feyenoord, tussen 1988 en 1994 actief als speler in De Kuip en daarna ook assistent-trainer en scout van Feyenoord, erkent dat de jeugdexponent een goede wedstrijd speelde in Emmen.

"Hij is betrokken bij de penalty en scoort er één. Wat dat betreft kan je niet om hem heen", erkent Metgod in de uitzending van FC Rijnmond op RTV Rijnmond. " Ik hoop alleen dat we niet gaan zeggen dat het een wereldspits is en dé oplossing voor Feyenoord. Dat is het nu nog niet. Met alle respect, maar het was tegen Emmen, niet tegen CSKA Moskou of AZ, Ajax of PSV. Ga nu alsjeblieft niet te hoog van de toren blazen." Donderdag speelt Feyenoord in de Europa League tegen CSKA Moskou.

Metgod noemt Bannis een speler met potentie en een 'echte spits'. Hij ziet de aanvaller als iemand die de bal niet alleen in zijn voeten wil hebben, maar ook ruimte zoekt achter de verdediging. "Dat was niet makkelijk, omdat ze (Emmen, red.) allemaal terug liepen. Toch blijft hij zoeken. Hij is snel, beweeglijk en lastig voor grote centrale verdedigers. Maar fysiek is het niet heel veel. Daar zal hij ongetwijfeld iets aan kunnen doen, maar hij moet vooral gaan spelen."

Eerder uitte analist Kenneth Perez bij FOX Sports al zorgen over de fysiek van Bannis en Metgod deelt die mening dus. Presentator Bart Nolles stipt aan dat Hakim Ziyech, ook geen krachtpatser, momenteel succesvol is bij Chelsea, maar daar kan Metgod weinig mee. 'Ik vind dat die vergelijking niet helemaal opgaat. Wel qua figuur, maar niet qua positie. En ik denk dat Ziyech een veel betere voetballer is met veel meer kwaliteiten dan Bannis. Maar het is voor Feyenoord een spits die je zeker wel kunt gebruiken."