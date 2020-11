‘Ronald Koeman gaat mij zaterdag niet begroeten en ik hem niet’

De ontmoeting tussen Barcelona en Real Betis in LaLiga betekent zaterdag een weerzien tussen Ronald Koeman en Joaquin. De twee kennen elkaar van hun periode bij Valencia, waar de Nederlander tussen november 2007 en april 2008 met de harde hand regeerde en grote namen zoals Santiago Cañizares en David Albelda uit de selectie zette. De gespannen sfeer in de selectie en de matige resultaten leidden tot het ontslag van Koeman, ook al wonnen los Che de Copa del Rey.

Joaquin kwam dat seizoen weliswaar tot 49 duels in alle competities, maar ook zijn relatie met Koeman was niet best. De sfeer in de kleedkamer was bovendien funest. “Dat seizoen was niet mijn mooiste ervaring in mijn sportieve loopbaan”, benadrukte de 39-jarige aanvaller in gesprek met Cadena SER. “Het was gewoon niet prettig om mee te maken. Maar ik zeg altijd maar: ‘Je moet alles hebben meegemaakt in je leven’. En dat is wat dat seizoen ook is gebeurd.”

Het doet Joaquin nog altijd pijn. “Ik wil het er eigenlijk liever niet meer over hebben. Als ik eerlijk ben doet het mij nog steeds allemaal veel pijn. Het was een vreselijke periode.” De voormalig Spaans international kreeg de vraag of hij, als hij voorzitter van Real Betis zou zijn, Koeman als trainer zou aanstellen. “Zelfs niet als materiaalman! Ik heb het hoofdstuk afgesloten, we hebben van alles tegen elkaar gezegd. Gelukkig duurde hij niet lang bij Valencia en konden we het jaar zo goed en zo kwaad mogelijk afsluiten.”

Koeman en Joaquin zullen elkaar zaterdag in het Camp Nou ongetwijfeld ontmoeten. “Koeman gaat mij zaterdag niet begroeten en ik hem niet”, benadrukte de aanvaller, die ondanks zijn leeftijd doorgaans van een basisplaats bij de Zuid-Spanjaarden verzekerd is. Vorig seizoen was Joaquin goed voor negen doelpunten en drie assists in alle competities; deze voetbaljaargang staat de teller vooralsnog op twee assists. Met twaalf punten uit acht duels staat Betis op een zevende plaats, terwijl Barcelona onder Koeman acht punten uit zes duels verzamelde.