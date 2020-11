Vermoedelijke opstellingen Midtjylland - Ajax: Mazraoui op het middenveld?

De kopzorgen zijn groot bij Erik ten Hag op weg naar de belangrijkste Champions League-wedstrijd van het seizoen van Ajax tegen Midtjylland. Een zogenoemde corona-explosie bij de Amsterdammers heeft ervoor gezorgd dat verschillende spelers zijn achtergebleven in Amsterdam en anderen maandagavond alsnog op het vliegtuig naar Denemarken zijn gestapt in de hoop op groen licht van de Deense autoriteiten. Ondanks de grote twijfel over het wel of niet meespelen van André Onana, Ryan Gravenberch en aanvoerder Dusan Tadic blijft het doel onveranderd: het cruciale duel in de Messecenter Herning Arena moet winnend afgesloten worden.

Met een uitgedunde selectie stapte Ajax maandag op het vliegtuig. Ten Hag nam slechts zeventien spelers mee naar Denemarken. Doordat Maarten Stekelenburg, Dominik Kotarski en Onana positief zijn getest op het coronavirus is Kjell Scherpen tot dusver de enige keeper in de selectie. Hij staat daardoor voor zijn Champions League-debuut. Ook Zakaria Labyad en Davy Klaassen mochten niet mee naar Denemarken vanwege positieve testuitslagen. De in totaal elf coronabesmettingen - waarvan zes spelers en stafleden van Jong Ajax - kwamen als een grote verrassing voor iedereen binnen Ajax, zeker ook omdat uit de eigen PCR-testen van afgelopen weekend bijna geen positieve gevallen naar voren kwamen. Volgens De Telegraaf testte alleen Winston Bogarde positief.

Ten Hag sprak maandagavond tijdens de persconferentie zijn verbazing uit over de positieve testuitslagen. “Die uitslagen kun je ter discussie stellen”, zei de trainer. “Maar het feit is dat die spelers hier op maandagavond niet zijn. Het enige dat ik kan zeggen, is dat ze in zoverre gezond zijn dat ze geen symptomen of klachten hebben.” Ajax vermoedt dat er een fout is gemaakt door het laboratorium dat de wedstrijdtest heeft uitgevoerd in opdracht van de UEFA. Spelers als Onana en Gravenberch hebben al corona gehad en voor hen zou het volgens de krant nu de derde keer zijn dat ze met het virus besmet zouden zijn. Daarom hebben de afvallers voor het duel met Midtjylland opnieuw getest en is de Ajax-selectie maandag later op het vliegtuig gestapt. “Er zijn binnen de EU verschillende regels in verschillende landen”, reageerde Ten Hag. “Ik snap dat er maatregelen zijn genomen om de gezondheid van eenieder te waarborgen. En laten we ook blij zijn dat we in deze tijd kunnen voetballen. Maar dit is vreemd.”

Hoe het dan kan dat spelers die al corona hebben gehad nu alsnog Denemarken niet binnen mogen? De Deense autoriteiten hanteren strengere regelgeving met betrekking tot corona. De betreffende spelers kunnen maanden na een besmetting nog restwaarden van het virus in het bloed hebben. In Nederland en bijvoorbeeld Italië mogen voetballers daarmee gewoon in actie komen, maar in Denemarken ligt dat dus anders. Maandagavond werd bekend dat Onana, Gravenberch en Tadic alsnog naar Denemarken zijn gevlogen. Klaassen, Stekelenburg, Labyad en Kotarski zijn achtergebleven in Amsterdam. Het is nu aan de UEFA om de overgekomen spelers groen licht te geven om vanavond in actie te komen.

“Het ligt nu in handen van de medici, die in overleg zijn met de Deense autoriteiten en de UEFA over de interpretatie van regelgeving. Daar wordt over gediscussieerd.” Ten Hag heeft goede hoop dat het drietal vanavond kan spelen. “Jordan Teze is ook later op Cyprus bij PSV gekomen, dus waarom zou dat bij ons niet kunnen?” De trainer probeert zich in aanloop naar de confrontatie te focussen op de spelers die hij wel tot zijn beschikking heeft. "We gaan het doen met de spelers die we mee hebben”, aldus Ten Hag. "Dat zijn stuk voor stuk goede voetballers en fitte jongens bovendien. Het kan wel zijn dat er één of twee spelers op een andere positie gaan uitkomen.”

Het doel voor Ajax is duidelijk: er moet gewonnen worden om kans te houden op overwintering in de Champions League. Na een 0-1 nederlaag tegen Liverpool en een 2-2 gelijkspel tegen Atalanta wacht de recordkampioen uit Nederland nog op de eerste overwinning in de Champions League dit seizoen. Midtjylland verloor tot dusver van Atalanta (0-4) en Liverpool (2-0). Afgelopen zaterdag kreeg de Deense topclub een pak slaag van FC Nordsjaelland (4-1). "Midtjylland is een goed team, dat hebben ze laten zien. Maar ik heb vertrouwen in mijn spelers. De groepsfase is natuurlijk maar zes wedstrijden lang. Dat betekent dat we morgen moeten winnen”, stelt Ten Hag.

Vermoedelijke opstellingen

Het wordt pas later op de dag bekend of Onana, Gravenberch en Tadic in actie mogen komen. Mocht Onana groen licht krijgen, dan kan Kjell Scherpen zijn Champions League-debuut op zijn buik schrijven. Ten Hag sprak maandag het vertrouwen in de jonge doelman en de rest van zijn selectie uit: "Ik heb vertrouwen in mijn spelers. Ik denk dat we nog steeds een hoog niveau kunnen halen. We moeten winnen. De spelers die er zijn, daar gaan we het mee doen. Het zijn nog steeds goede spelers, ook al spelen er misschien één of twee op een andere positie. Hier hebben we altijd rekening mee gehouden, vandaar dat we ook veel hebben geroteerd. We moeten er een zo goed mogelijk elftal van maken."

Door de afwezigheid van Klaassen zal het middenveld er in ieder geval anders uitzien. Mochten Gravenberch en Tadic niet in actie kunnen komen, dan lonken er basisplaatsen voor Edson Álvarez, Sean Klaiber, Lisandro Martínez, Quincy Promes en/of Jurgen Ekkelenkamp. Tegen Atalanta vormden Antony, Lassina Traoré en David Neres de voorhoede en zij zijn in ieder geval beschikbaar. Bij afwezigheid van Onana, Gravenberch en Tadic verwacht het Algemeen Dagblad dat Klaiber de rechtsbackpositie invult en dat Noussair Mazraoui op het middenveld speelt. Bij Veronica Inside werd door Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp de vermoedelijke opstelling eveneens besproken. De analisten vermoeden dat Álvarez op het middenveld speelt en Mazraoui als rechtsback start.

Vermoedelijke opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

Vermoedelijke opstelling Ajax bij rood licht voor Onana, Gravenberch en Tadic: Scherpen; Klaiber, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Mazraoui, Promes, Blind; Antony, Traoré, Neres

Vermoedelijke opstelling Ajax bij groen licht voor Onana, Gravenberch en Tadic: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Tadic, Blind; Antony, Traoré, Neres

Vermoedelijke opstelling Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyaka, Sisto, Cajuste; Dreyer Kaba, Mabil