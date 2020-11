Robin van Persie: ‘Nog mooier vind ik wat hij buiten het veld laat zien’

Robin van Persie prijst Marcus Rashford voor zijn verdiensten buiten het voetbalveld. De oud-aanvaller leerde de 23-jarige Engelsman in zijn actieve loopbaan net niet kennen bij zijn voormalig werkgever Manchester United, maar door zijn werkzaamheden voor BT Sport had hij voorafgaand aan de corona-uitbraak een uitgebreid interview met hem. Van Persie leerde Rashford beter kennen en is nog steeds onder de indruk hoe de aanvaller zich inzet in de strijd tegen kinderarmoede.

Rashford groeide zelf op in armoede en startte vlak voor de zomervakantie een campagne om aandacht te vragen voor wat het ontbreken van de gratis schoollunches zou betekenen voor kansarme kinderen. De Britse regering stemde toen in met dat plan. Ook tijdens de zomervakantie konden kinderen op een warme maaltijd rekenen.

“Hij is net 23 jaar geworden en het is verbazingwekkend wat hij zowel op als buiten het veld al heeft gerealiseerd in zijn leven”, benadrukt Van Persie dinsdag in zijn column in De Telegraaf. “Ik heb hem lang gesproken en hij vertelde wat hem heeft bewogen om te vechten voor maaltijden op school voor alle kinderen. Dat is een hele strijd geweest met de regering, maar het is hem wel gelukt. En ook nog in samenwerking met de overheid.”

“Met zijn twee broers samen hadden ze vroeger zo hun struggles, er was soms tekort aan eten. Ieder kind heeft recht op een maaltijd, is zijn standpunt. Als hij dan een hattrick maakt in de Champions League vind ik dat fantastisch. Maar nog mooier vind ik wat hij daarbuiten laat zien”, erkent Van Persie. “De meeste spelers op die leeftijd zijn alleen bezig met zichzelf, hebben geen brede visie en willen alleen zichzelf verbeteren.”

Een voorstel om de maaltijden tijdens de herfstvakantie ook uit te delen werd in het in het Britse Lagerhuis weggestemd. Restaurants, cafés en lokale autoriteiten in Engeland gaven vervolgens na een dringende oproep van Rashford alsnog gratis maaltijden weg aan leerlingen niet genoeg te eten hadden. Normaal gesproken verzorgt de school alleen maaltijden tijdens het schooljaar, en niet tijdens de vakantie. In Engeland zijn ongeveer anderhalf miljoen kinderen afhankelijk van de maaltijden die ze op school krijgen.

“Rashford is enorm sociaal betrokken. Samen met zijn broers doet hij het ook nog slim”, vervolgt Van Persie. “Op social media heeft hij ongeveer 25 miljoen volgers in totaal. De bedrijven, restaurants vooral, die willen meedoen in zijn project, behandelt hij geweldig. Hij zet ze in het zonnetje, beloont ze met bekendheid en aan het eind van de rit hebben honderdduizenden kinderen te eten. Het is een prachtig voorbeeld van iets bereiken door samen te werken. Het is dé manier om met elkaar uit de crisis te komen.”

De eerdere acties van Rashford tegen kinderarmoede vielen ook de Britse koningin op. Vorige maand werd hij benoemd tot Member of the Order of the Britisch Empire (MBE).