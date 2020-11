Debuut bij Ajax lonkt voor Kjell Scherpen: ‘Hij is dit seizoen heel stabiel’

De kans bestaat dat Kjell Scherpen dinsdag in de Champions League tegen FC Midtjylland zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax maakt. De Amsterdamse ploeg arriveerde maandag door de coronaproblematiek zonder onder meer Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski in Denemarken. André Onana vloog maandagavond samen met Dusan Tadic en Ryan Gravenberch alsnog richting Herning omdat een hertest negatief uitpakte. Een nieuwe coronatest moet dinsdagochtend duidelijkheid bieden.

Wil je de wedstrijd LIVE kijken? Dat kan vanaf 20.30 uur op Voetbalzone.nl!

Dick Lukkien denkt dat Scherpen goed met de druk om zal kunnen gaan als hij daadwerkelijk aan de aftrap zal verschijnen. De doelman maakte vorig jaar zomer voor anderhalf miljoen euro de overstap van FC Emmen naar Ajax, maar kwam vooralsnog niet verder dan Jong Ajax. “Kjell is een hartstikke stabiele jongen”, vertelt de trainer van FC Emmen in gesprek met De Telegraaf. “Als hij speelt, zal hij bij de aftrap misschien een wat verhoogde hartslag hebben, maar verder kan hij de spanning prima aan.”

Lukkien wijst erop dat de eerste wedstrijd van Scherpen bij FC Emmen ook bijzonder was. Het was het debuut van de Emmenaren in de Eredivisie en Scherpen had als tiener de concurrentiestrijd met Dennis Telgenkamp gewonnen. “Op zijn achttiende stond hij daar in Den Haag onder de lat. Natuurlijk doen zulke momenten iets met een jongen. Ook met Kjell, die oogt als een koele kikker. Maar hij heeft het in Den Haag heel goed gedaan en als hij in Denemarken keept, heb ik daar ook alle vertrouwen in.”

Rafael van der Vaart: 'Ajax gaat met 0-3 winnen'

Scherpen, twintig jaar, keepte tot dusver negentien duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie: veertien vorig seizoen en vijf deze voetbaljaargang. Lukkien probeerde de verrichtingen van zijn ex-speler sindsdien enigszins te volgen. “Ik vond dat hij vorig seizoen wat wisselvallig presteerde bij Jong Ajax, maar dit seizoen vind ik hem heel stabiel. Ik heb laatst nog de wedstrijd van Jong Ajax tegen MVV live op tv gekeken en toen vond ik hem echt goed keepen.”

“In vergelijking met de periode bij ons vind ik dat hij vooral stappen heeft gemaakt in het meevoetballen”, geeft Lukkien als voorbeeld aan. “Dat mag je ook verwachten bij een club als Ajax, die daar veel nadruk op legt. Je ziet echt een jongen die volop in ontwikkeling is en het zou voor hem een geweldige kans zijn als hij het nu ook in de Champions League mag laten zien.”