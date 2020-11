Van der Gijp en Casper van Eijck geven Ronaldo gelijk over ‘bullshit-coronatest’

Casper van Eijck noemt de manier waarop de voetbalwereld omgaat met coronatests 'onbegrijpelijk'. De vooraanstaand transplantatiechirurg van het Erasmus MC (en clubarts van Feyenoord) stelt dat Cristiano Ronaldo 'voor niets' lange tijd niet kon deelnemen aan wedstrijden. Dat maakt René van der Gijp bekend in Veronica Inside, waar de oud-voetballer zijn vriend Van Eijck citeert.

Ook de manier waarop voetbalclubs omgaan met het coronavirus, is volgens Van Eijck onverstandig. "Ik sprak Casper vanmiddag", zegt Van der Gijp bij VI. "Volgens hem komen veel uitbraken bij clubs doordat die clubs spelers te snel in laten stromen, na een dag of drie. Dat is gewoon te snel. Hij zegt ook: je hoeft helemaal geen herhaaltests te doen. Je moet één keer testen: ben je positief, blijf je gewoon een week tot tien dagen weg, dan kun je weer meedoen."

Ronaldo moest wekenlang binnen blijven, nadat hij meermaals positief bleef testen op corona. De stervoetballer van Juventus noemde de pcr-coronatest zelfs 'bullshit' op zijn Instagram-account. Volgens Van Eijck had Ronaldo een punt. "Dat van Ronaldo is helemaal voor niks geweest, dat hij niet heeft gespeeld. Die heeft zich drie keer laten testen, drie keer positief. Maar volgens Casper kan je drie weken positief blijven. Maar je hebt maar tien dagen dat je anderen aan kunt steken. Hij had gewoon mee kunnen doen, na tien dagen. Het maakt helemaal niet uit dat je dan positief blijft testen."

Wilfred Genee vraagt vervolgens aan Van der Gijp waarom de rest van de wereld daar niet van op de hoogte is. "Dat zegt Casper ook: het is onbegrijpelijk dat niemand het weet." Van der Gijp weet op basis van zijn informatie van Van Eijck dat de KNVB het quarantainebeleid voor Nederlandse clubs inmiddels heeft aangepast. "De KNVB zei eerst dat spelers drie dagen in quarantaine moesten blijven, nu vanaf vandaag is dat een week. Spelers die positief zijn moeten een week binnenblijven."