Ajax stuurt drie spelers alsnog naar Denemarken voor duel met Midtjylland

Ajax heeft André Onana, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic alsnog naar Denemarken gestuurd, zo melden De Telegraaf en Voetbal International maandagavond. Het drietal mocht door een positieve coronatest het land niet in, maar is nu dus toch onderweg. Onana, Gravenberch en Tadic moeten morgenochtend nog een test ondergaan. Als die negatief is, kunnen zij in actie komen tegen FC Midtjylland in de groepsfase van de Champions League.

Maandagmiddag reisde Ajax met slechts zeventien spelers af naar Denemarken. De Amsterdammers werden eerder op de dag geconfronteerd met liefst elf positieve coronatests in de eerste selectie. Ajax vertrouwde de door de UEFA uitgevoerde tests niet en liet de spelers in allerijl nogmaals testen. "Een aantal spelers mag wel in Nederland spelen, maar niet in Denemarken", zei trainer Erik ten Hag op de persconferentie. Hoe dat precies zit, wist de oefenmeester niet te verduidelijken.

De positieve tests van Onana, Gravenberch en Tadic deden wenkbrauwen fronsen bij Ajax. Het drietal is al eerder dit jaar besmet geweest met corona, waardoor men dacht aan valspositieve tests. Andere positief geteste spelers van Ajax, onder wie Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg en Zakaria Labyad, mochten maandagavond niet naar Denemarken. Zij kregen voor de eerste keer te maken met een positieve coronatest en mogen volgens De Telegraaf sowieso niet spelen.

Alles hangt voor Onana, Gravenberch en Tadic nu af van de coronatest van dinsdag in Denemarken. Alleen bij een negatieve test zijn de basisspelers inzetbaar voor Ten Hag. De oefenmeester benadrukte op de persconferentie ook zonder zijn sterkste elftal vol te gaan voor de winst. "Ik heb vertrouwen in mijn spelers", aldus Ten Hag. "Ik denk dat we nog steeds een hoog niveau kunnen halen. We moeten winnen. De spelers die er zijn, daar gaan we het mee doen. Het zijn nog steeds goede spelers, ook al spelen er misschien één of twee op een andere positie. Hier hebben we altijd rekening mee gehouden, vandaar dat we ook veel hebben geroteerd. We moeten er een zo goed mogelijk elftal van maken."