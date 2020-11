‘Barcelona verkiest man die 126 miljoen moet opleveren boven Depay’

Barcelona heeft de belangstelling voor Darwin Núñez ‘geïntensiveerd’, zo weet ESPN te melden. De sportzender meldt dat de 21-jarige spits van Benfica voor de lange termijn de opvolger van de naar Atlético Madrid vertrokken Luis Suárez moet worden bij de Catalanen. Mocht Barcelona daadwerkelijk in de markt zijn voor Núñez, zou dat weleens gevolgen voor een eventuele transfer van Memphis Depay naar Spanje kunnen hebben.

Depay werd de voorbije maanden concreet gelinkt aan een transfer naar Barcelona. De Catalanen probeerden hem tot het sluiten van de transferwindow los te weken bij Olympique Lyon, maar uiteindelijk kwam het niet van een transfer. In Spanje werd de afgelopen tijd al gemeld dat Barcelona in januari terug zou komen voor Depay, daar trainer Ronald Koeman nog erg graag een spits aan zijn selectie wil toevoegen. Het contract van de Oranje-international bij Olympique Lyon loopt aan het einde van dit seizoen af. Met Suárez liet Barcelona afgelopen zomer een spits vertrekken, zonder voorlopig een vervanger aan te trekken.

Volgens ESPN is niet Depay, maar Núñez momenteel concreet in beeld om deze vacature op te vullen. De tweevoudig Uruguayaans international was afgelopen zomer al in beeld bij Barcelona, dat met Almería in de informele setting over hem onderhandelde. Doordat Benfica zich in de strijd om Núñez meldde, greep Barcelona uiteindelijk mis. De Portugese grootmacht telde 24 miljoen euro neer voor de spits, waarmee Almería een forse winst maakte op de een jaar eerder aan Peñarol betaalde transfersom van zeven miljoen euro.

Met vier doelpunten en vijf assists in acht officiële wedstrijden kent Núñez een uitstekende start bij Benfica. Zo goed dat hij andermaal op de radar is verschenen bij Barcelona, dat hem al in de gaten houdt sinds de tijd dat hij nog in Uruguay speelde. Scouts van de Catalanen zijn onder de indruk geraakt van het feit dat Núñez zo snel zijn plaats heeft gevonden in Europa. Sportief directeur Ramón Planes werkt momenteel aan versterkingen voor de winterse transferwindow en zou reeds de belangstelling voor Núñez ‘geïntensiveerd’ hebben.

De vraag is in hoeverre Núñez haalbaar is voor Barcelona, dat met ernstige financiële problemen kampt. “Hij was de duurste aankoop van Benfica. Als er geen nieuwe pandemie komt, zal hij ook de duurst verkochte speler in de clubhistorie worden. Hij wordt een speler van wereldklasse. Helaas zullen we hem snel kwijtraken”, zei Benfica-trainer Jorge Jesus in gesprek met SportTV. Als Núñez inderdaad de duurst verkochte speler in de clubhistorie van Benfica moet worden, moet er diep voor hem in de buidel worden getast. Het record staat voorlopig op naam van João Félix, voor wie Atlético Madrid in de zomer van 2019 126 miljoen euro neertelde.