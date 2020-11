Veronica Inside fileert ‘huilebalk’ van PSV: ‘Wat is dat voor een gek, joh?’

PSV kwam afgelopen weekeinde lijnrecht tegenover de KNVB te staan. De Eindhovenaren deden bij de voetbalbond een verzoek om de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van afgelopen zondag (4-0 winst) uit te stellen, maar kregen hierbij nul op het rekest. PSV-directeur Toon Gerbrands was woedend op de KNVB vanwege deze afwijzing en deze boosheid valt maandagavond niet in goede aarde bij Veronica Inside.

Gerbrands meende op basis van de coronagevallen én de naderende Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki recht te hebben op uitstel van de thuiswedstrijd tegen ADO, maar vond geen gehoor bij de KNVB. “Daar heb ik me langzaam wel aan gestoord inmiddels”, zegt Derksen als Gerbrands ter sprake komt bij Veronica Inside. “Die Toon, wat is dat voor gek, joh?”, zo voegt René van der Gijp toe.

“Een of andere huilebalk, die wil directeur van een topclub zijn. Dan weet je dat je overuren te maken hebt, wanneer de competities zijn gaan draaien. Hij eist stampvoetend bij de KNVB dat die wedstrijd uitgesteld moet worden. Maar de KNVB heeft daar keurige reglementen voor. Toon blijft drammen. Hij is de KNVB niet, hij moet PSV runnen!”, gaat Derksen verder. Van der Gijp zag Gerbrands zondag als een ‘klein kind’ verongelijkt langs het hek lopen. “Dan denk ik: man, wordt toch volwassen. Hij zei ook: ‘Ik sta de NOS niet te woord, want ik sta niet voor mezelf in’. Kom op, hé! Doe even normaal! “

“Ik vind de houding van PSV heel onvolwassen. Ze hebben een elftal, dat klinkt als een klok. Ze kunnen zelfs Malen en Ihattaren in de rust wisselen, om ze te sparen. Die Duitse trainer doet er dan ook nog een schepje bovenop, door te zeggen dat de KNVB niks van voetbal weet”, verwijst Derksen naar trainer Roger Schmidt, die tevens zijn ongenoegen liet blijken. Hans Kraay junior kan hier wel begrip voor opbrengen. “Hij was boos, omdat zijn algemeen directeur vertelt hoe de communicatie met de KNVB is gegaan. Volgens de letter van de wet heeft de KNVB volledig gelijk, maar zou je onder deze omstandigheden niet een klein beetje soepel kunnen zijn?”

“Je maakt die regels, zodat ze die kunnen naleven. Voor de duidelijkheid. Als dat regels zijn dat ze nog gewoon kunnen voetballen...”, reageert Van der Gijp. Het oordeel van Derksen over Gerbrands en Schmidt is vervolgens hard. “Meneer Schmidt en Gerbrands willen heel Nederland op zijn kop zetten, omdat ze thuis tegen ADO moeten voetballen. Het is ontaard in gedram, stampvoetend je zin willen krijgen. De KNVB heeft volkomen juist gehandeld, want PSV kan moeiteloos een representatief team opstellen. Toon heeft de neiging om zichzelf boven de partijen te zetten. In dit geval heeft hij zich heel onvolwassen en onprofessioneel opgesteld. Die trainer is dan de sprekende pop van de directeur.”