Van der Gijp heeft medelijden: ‘Je baan hangt af van dit soort kneuzen!’

René van der Gijp toont maandagavond in Veronica Inside medelijden met PEC Zwolle-trainer John Stegeman. Laatstgenoemde zag zijn elftal zaterdagavond pijnlijk onderuit gaan tegen FC Twente (5-1). Dat was vooral te wijten aan PEC-verdediger Thomas Lam, die met twee blunders de eerste twee tegentreffers inleidde.

Lam beleefde in Enschede naar eigen zeggen zijn slechtste wedstrijd uit zijn loopbaan. De aanvoerder van PEC verstuurde eerst een verkeerde breedtepass door zijn eigen zestienmetergebied, waardoor Queensy Menig kon scoren. Enkele minuten later speelde Lam de bal te kort terug naar doelman Michael Zetterer, waarna Danilo onderschepte en een doelpunt maakte. Na afloop kreeg trainer Stegeman te maken met boze PEC-supporters, die de spelersbus opwachtten.

Van der Gijp vindt dat de harde kern van PEC de schuld niet in de schoenen kan schuiven van Stegeman. "Dan zit ik naar die wedstrijd te kijken en denk ik: die libero had ook wel een aandeel in die nederlaag, hoor", lacht Van der Gijp. "Dan heb ik zó te doen met die trainers. Dat je trainer van Zwolle bent, en je baantje hangt af van dit soort kneuzen! Dat is toch het ergst wat er is, man. Vreselijk lijkt me dat."

Thomas Lam raakt de bal niet hard genoeg, waardoor Danilo profiteert en scoort.

Ook Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de actie van de supporters van PEC. "Dat is de nieuwe hype, hè", aldus de analist. "Als een club verliest gaat de harde kern de spelersbus opwachten. Ze hoeven van mij Thomas Lam niet op te wachten, die vindt het zelf ook vreselijk. Maar die trainer kan er helemaal niets aan doen." Derksen weet dat Stegeman door het verlies tegen Twente in het nauw zit. "Nog zo'n nederlaag, dan krijg je weer een relletje in de stad. Dan gaat de plaatselijke krant zich ermee bemoeien. Er ontstaat een anti-trainerssfeertje... zo sneuvelt zo'n trainer."

Lam werd tegen Twente in de 37ste minuut naar de kant gehaald. Geen goede beslissing, vindt Derksen. "Ik weet niet of je ook maar iets oplost door Lam te wisselen. Het is je aanvoerder, het is normaal gesproken een man waar je wel op kunt rekenen. En als je de bank bij Zwolle bekijkt... Het is voor PEC Zwolle best een goede speler, hij had een slechte dag."