Blunder van Jasper Schendelaar bij weerzien leidt puntverlies voor Telstar in

Het treffen tussen Jong AZ en Telstar heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten voetballen stond er op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer een 1-1 stand op het scorebord. Na een blunder van Telstar-doelman Jasper Schendelaar opende Yusuf Barasi al na tien minuten de score, waarna Ilias Bronckhorst nog voor rust de opgelopen schade voor de bezoekers wist te repareren.

Voorafgaand aan het bezoek aan Jong AZ bezette Telstar de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met vijftien punten uit negen wedstrijden. Een overwinning in Wijdewormer zou de ploeg van trainer Andries Jonker zelfs in punten gelijk brengen met FC Volendam en NAC Breda. Dan moest er nog wel worden afgerekend met laagvlieger Jong AZ, dat er echter al vroeg in slaagde om een voorsprong te pakken.

Met de UEFA Champions League voor de deur wordt er maandagavond ook nog op de Nederlandse velden gevoetbald... ?? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 2 november 2020

Telstar-doelman Schendelaar, die overigens gehuurd wordt van AZ, hield in het strafschopgebied de bal te lang aan de voet en schoot het leer vervolgens tegen de jagende Barasi aan. De sluitpost kon al struikelend niet voorkomen dat de zeventienjarige aanvaller van dichtbij de openingstreffer kon binnen schieten. Telstar pakte vervolgens wel het initiatief, maar had in de eerste helft nog op een grotere achterstand kunnen staan. Een schot van Thijs Oosting ging echter naast en zeven minuten voor rust kwamen de bezoekers vervolgens op gelijke hoogte. Een voorzet van Shayne Pattynama vond Bronckhorst, die van dichtbij raak schoot.

Nog voor rust had Benaissa Benamar de 1-2 op het hoofd, maar hij raakte de bal verkeerd. In de tweede helft waren de kansen schaarser. Sven van Doorm, Cas Dijkstra en invaller Sebastian Soto waren gevaarlijk voor Telstar, terwijl Jong AZ tien minuten voor tijd recht meende te hebben op een strafschop na een vermeende handsbal in het strafschopgebied en Millen Baars een goede mogelijkheid liet liggen. Nadat Glynor Plet in blessuretijd nog in kansrijke positie hoog over schoot, eindigde het duel uiteindelijk onbeslist.