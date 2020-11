De Telegraaf: Twee Ajacieden voor de derde keer corona is ‘bijna ondenkbaar’

Als André Onana en Ryan Gravenberch maandag daadwerkelijk positief hebben getest op het coronavirus, dan is dat voor de doelman en middenvelder van Ajax al de derde keer dit jaar, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De journalist noemt het 'bijna ondenkbaar' dat Onana en Gravenberch opnieuw corona hebben en trekt de resultaten van de tests door de UEFA daarmee in twijfel.

Ajax heeft te maken met elf coronabesmettingen, onder wie Onana, Gravenberch, Davy Klaassen, Dusan Tadic en Zakaria Labyad. "Een hele flinke aderlating", noemt Verweij de situatie van Ajax in een video-item voor zijn krant. "Ik denk dat de medische staf van Ajax zich maandagochtend een ongeluk is geschrokken. Ajax heeft zijn eigen PCR-tests, daar testen ze de spelers twee, drie keer per week mee. De UEFA vindt het nodig dat een andere test, een ander laboratorium, die testen afneemt. Daar kwamen deze resultaten uit, toen was er paniek." Ajax heeft maandagmiddag nogmaals zijn selectie laten testen; de resultaten daarvan zijn 24 uur later bekend.

Verweij insinueert dat de testresultaten onbetrouwbaar zouden kunnen zijn. "Gravenberch zou voor de derde keer corona hebben gehad, dat is bijna ondenkbaar. Voor Onana geldt eigenlijk hetzelfde, die werd op het trainingskamp van Kameroen positief getest. Een dag later weer negatief. Ze hebben nog hoop dat er één, twee of misschien drie spelers vals positief zijn getest en op dinsdag nog naar Denemarken kunnen." Ajax-trainer Erik ten Hag gaf op de persconferentie aan dat er inderdaad onderzocht wordt of de Amsterdammers nog extra spelers mogen laten invliegen.

Kjell Scherpen zal waarschijnlijk de doelman van Ajax zijn, omdat ook Maarten Stekelenburg niet in de wedstrijdselectie zit. "Normaal gesproken wel, tenzij Onana alsnog mag afreizen. Het vervelende voor Ajax is dat dit dé belangrijkste wedstrijden van de Champions League zijn. Win je 'gewoon' twee keer van Midtjylland, dan speel je in ieder geval na de winterstop Europa League, en heb je een goede kans om door te gaan in de Champions League. Maar verlies je van Midtjylland, dan kan het Europese avontuur heel snel afgelopen zijn."

De enorme coronauitbraak sloeg bij Ajax in als een bom, weet Verweij. "Het is wel heel opvallend: bij Ajax waren ze in de overtuiging dat ze in de eerste golf al dertien besmettingen hadden gehad. Die immuniteit valt dus kennelijk heel erg tegen. Ajax ging er redelijk prat op dat ze de situatie aardig onder controle hadden. Maar ik denk dat na de uitbraken bij NAC Breda, AZ en PSV wel is bewezen dat het virus zo je selectie in kan sluipen. Het is heel moeilijk om dat tegen te houden."