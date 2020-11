Schuurs krijgt kritische vraag op persmoment: ‘Dat zeggen voetballers steeds...’

De voorbereiding van Ajax op het Champions League-duel met FC Midtjylland verloopt niet bepaald soepel. Vanwege de regelgeving van de Deense autoriteiten zijn Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen, Dusan Tadic en André Onana voorlopig niet meegereisd, maar trainer Erik ten Hag heeft er goede hoop op dat zij dinsdag alsnog zullen aansluiten. Perr Schuurs is in ieder geval wél van de partij in Denemarken en hij krijgt maandagavond op de persconferentie de vraag hoe het kan dat zoveel voetballers besmet raken met het coronavirus.

Het is onduidelijk of er nu sprake daadwerkelijk is van positieve coronatests binnen de selectie van Ajax. Ten Hag zei maandagavond op de persconferentie in aanloop naar het treffen met FC Midtjylland dat een aantal spelers wel in Nederland, maar niet in Denemarken mag spelen. De Telegraaf sprak eerder op de dag van een ‘corona-explosie’ en schreef dat elf spelers van Ajax 1 en Jong Ajax een positieve test hadden afgelegd. Omdat er wordt getwijfeld aan de juistheid van de PCR-test, is er maandag in allerijl nog een nieuwe test uitgevoerd. De uitslag van de tweede test is binnen 24 uur bekend.

Ajax vecht beslissing aan: ‘goede hoop’ op extra spelers in Denemarken

Ajax-trainer Erik ten Hag zei maandagavond dat Ajax momenteel zijn best doet om de afwezige spelers alsnog naar Denemarken te krijgen. Lees artikel

“Dit is de tijd waar we in zitten, waar we mee te maken hebben. Elke club zal er mee te maken hebben of krijgen. Daar moeten we goed mee omgaan, we hebben een goede, sterke ploeg hier. Iedereen die hier is, kan spelen en van daaruit moeten we ons focussen op de wedstrijd. Niet op de coronagevallen die we hebben”, zo luidt de reactie van Schuurs op de huidige situatie bij Ajax. De verdediger krijgt de vraag of hij angstig is om het coronavirus eventueel te kunnen krijgen en of hij zich daardoor eventueel terughoudend opstelt.

“Nee, want ook wij houden ons aan de regels. Ik ga ook niet meer naar huis toe, ik zie mijn ouders niet in deze tijd. Dit is gewoon iets waarmee we moeten omgaan. Ook op de club houden we ons aan de regels, meetings en eten gebeurt op afstand. Dus je kan er niet onderuit komen”, antwoordt twintigjarige verdediger. “Dat zeggen voetballers wel steeds, dat ze zich aan de regels houden”, zo haakt de Volkskrant-journalist Willem Vissers in op het antwoord van Schuurs. “Maar ondertussen raken halve elftallen besmet. Meer dan bij journalisten, bijvoorbeeld. Die bubbel bestaat helemaal niet...”

“Natuurlijk, wij gaan ook naar huis. Mijn vriendin komt ook bij Albert Heijn of mensen tegen. Daar heb je gewoon mee te maken, je weet nooit waar het vandaan komt. Dat weten wij ook niet...”, reageert Schuurs op de vraag van Vissers. FC Midtjylland en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af in de MCH Arena.