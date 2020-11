Ajax vecht beslissing aan: ‘goede hoop’ op extra spelers in Denemarken

Ajax heeft nog altijd 'goede hoop' dat 'een aantal' van de niet-meegereisde spelers alsnog mag afreizen naar Denemarken om mee te doen tegen FC Midtjylland, zo meldt trainer Erik ten Hag maandagavond op de persconferentie. De oefenmeester wil niet ingaan op individuele spelers, maar verzekert dat Ajax er hard aan werkt om zijn spelers alsnog speelgerechtigd te krijgen. "Of er nog extra spelers komen? Ik denk het wel, of laat ik het zo zeggen: ik heb er goede hoop op, maar ik weet het niet zeker", aldus Ten Hag.

Maandag kreeg Ajax het slechte nieuws dat Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen, Dusan Tadic en André Onana in ieder geval niet mee mochten naar Denemarken. "Dat laatste besluit is pas vanmiddag, vlak voordat we vertrokken, genomen", zegt Ten Hag. "De spelers zijn gezond, in zoverre dat ze geen symptomen of klachten hebben. Wie het uiteindelijk besloten heeft? De autoriteiten. Een aantal spelers mag wel in Nederland spelen, maar niet in Denemarken." Hoe dat precies zit, weet Ten Hag niet te verduidelijken.

Ten Hag wordt meermaals gevraagd of hij denkt dat er alsnog spelers naar Denemarken mogen komen. "Jordan Teze is bij PSV ook nagekomen, waarom zou dat bij ons niet kunnen?", doelt de trainer op de verdediger van PSV, die aanvankelijk Cyprus niet in mocht, maar op het allerlaatste moment afreisde om te spelen tegen Omonia Nicosia (1-2 winst).

Hoewel Ten Hag niet het achterste van zijn tong laat zien, baalt hij duidelijk van de Deense autoriteiten. "Is dit dan nog fair play, of gaat dit richting competitievervalsing? De UEFA kan er niks aan doen, het zijn de autoriteiten die beslissen. In één EU zou je verwachten dat de regels overal hetzelfde zijn." Ajax werkt op de achtergrond om zijn spelers alsnog toegelaten te worden tot Denemarken. "Het ligt nu op het vlak van de medici en de autoriteiten."

Ten Hag benadrukt dat Ajax ondanks het ontbreken van diverse spelers vol voor de winst gaat. "Ik heb vertrouwen in mijn spelers. Ik denk dat we nog steeds een hoog niveau kunnen halen. We moeten winnen. De spelers die er zijn, daar gaan we het mee doen. Het zijn nog steeds goede spelers, ook al spelen er misschien één of twee op een andere positie. Hier hebben we altijd rekening mee gehouden, vandaar dat we ook veel hebben geroteerd. We moeten er een zo goed mogelijk elftal van maken."