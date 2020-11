Vijftienjarig talent van Feyenoord droomt nu al van plek in Onder-21

Feyenoord heeft Mike Kleijn uit de handen van geïnteresseerde binnen- en buitenlandse clubs gehouden. Twee weken nadat Varkenoord Watch berichtte over een profcontract voor de vijftienjarige middenvelder, bevestigt Feyenoord dat hij een verbintenis voor drie jaar heeft ondertekend.

Kleijn is een linksbenige centrale middenvelder die in de Onder-18 van Feyenoord speelt. Hij speelt al sinds 2011 in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, die hem destijds overnamen van VV Baronie. Kleijn zou in de belangstelling van Ajax hebben gestaan, al wilde zijn vertegenwoordiger Daan Kramp van Forza Sports Group dat maandag niet bevestigen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"De interesse was er vanuit Nederland en het buitenland. Maar het is nooit een serieuze optie geweest voor Mike, hij heeft het erg naar zijn zin in Rotterdam", maakte de belangenbehartiger duidelijk. "Wij zijn ervan overtuigd dat Feyenoord op dit moment de juiste club is voor hem. Dat gevoel werd bevestigd in onze gesprekken met Stanley Brard en Frank Arnesen."

Brard is de hoofd jeugdopleiding van de Feyenoord Academy en voorspelt Kleijn op de clubsite een grote toekomst toe. Hij spreekt van wederzijds vertrouwen tussen de club en het talent. "Hij is natuurlijk nog jong, maar dat is op het veld nauwelijks te zien. Hij is echt een moderne spelverdeler – balvast, behendig en vindingrijk. Daarnaast leest Mike het spelletje heel goed. Een jongen tjokvol talent, iets dat we de komende jaren nog verder gaan ontwikkelen."

Zelf zegt Kleijn lang te hebben uitgekeken naar de dag waarop hij zijn eerste contract zou ondertekenen. Hij ziet voldoende perspectief bij Feyenoord om zich verder te ontwikkelen. "Dit is natuurlijk een topdag, een die me altijd bij zal blijven. De laatste jaren is het heel snel gegaan. Dit seizoen wil ik me bij Onder-18 goed ontwikkelen, na dit jaar kijken we of ik al de stap kan maken naar Onder-21", aldus de linkspoot, die in februari zestien jaar wordt.