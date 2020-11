Frenkie de Jong: ‘Je probeert vrolijk te doen, maar het is wel je privétijd, hè’

Frenkie de Jong merkt dat hij als voetballer min of meer publiek bezit is. De middenvelder van Barcelona ziet roem als 'een van de weinige nadelen' van het leven dat hij leidt als profvoetballer, vertelt hij in een interview met NRC Handelsblad. Als De Jong publiekelijk wordt aangesproken, heeft hij niet altijd zin om 'leuk te doen'.

In het interview wordt De Jong gevraagd hoe hij aankijkt tegen roem. "Als ik kon kiezen ging ik liever anoniem door het leven", geeft de ex-Ajacied toe. "Het kan soms best vervelend zijn als je met je vrienden, familie of vriendin over straat loopt en wordt aangesproken door mensen. Het is wel je privétijd, hè. Maar voor die mensen is het leuk, dus ik probeer altijd vrolijk te doen. Ik heb ermee leren omgaan."

De Jong is ook in praatprogramma's vaak onderdeel van discussie. Vorige maand stelde hij na de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Italië (1-1) dat Oranje een vormdip werd 'aangepraat' door de buitenwacht. Er zijn in Nederland 'heel veel mensen voor wie dit een soort werk is, de analisten', en zij kunnen een bepaalde stemming creëren, merkte De Jong op. In het interview legt hij uit waar zijn frustratie zit. "Soms soms zeggen mensen dingen die echt niet kloppen. Dan vind ik dat ze beter moeten kijken."

Met kritiek op zijn spel heeft De Jong geen moeite, voegt hij toe. "Dat vind ik niet erg. Er kijken heel veel mensen voetbal: journalisten, analisten, fans", somt de international op. "Ze reageren in kranten, op social media en op voetbalsites. Dat is hun goed recht. Geen voetballer heeft alleen maar fans, zelfs Messi en Ronaldo niet. Ik heb niet de illusie dat ik daarin anders ben. Dus kritiek op mijn persoon, daar heb ik geen moeite mee."