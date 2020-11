‘Corona-explosie’ bij Ajax vlak voor wedstrijd tegen FC Midtjylland

Ajax lijkt getroffen door een nieuwe 'corona-explosie', meldt De Telegraaf maandagmiddag. Volgens de krant zijn de dag voor het Champions League-duel bij FC Midtjylland elf spelers van Ajax 1 en Jong Ajax positief getest. Ajax doet geen uitspraken over de positieve test, maar maakt bekend met een selectie van slechts zeventien spelers af te reizen naar Denemarken. Onder meer Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen, Dusan Tadic en André Onana ontbreken.

Omdat er wordt getwijfeld aan de juistheid van de PCR-test, is er maandag in allerijl nog een nieuwe test uitgevoerd. De uitslag van de tweede test is binnen 24 uur bekend. Als de spelers die maandag positief werden getest toch negatief blijken te zijn, worden zij dinsdag alsnog ingevlogen. De UEFA moet dan nog wel toestemming verlenen om de desbetreffende spelers in te zetten in de wedstrijd, die om 21.00 uur begint in Denemarken. In verband met de privacywetgeving doet Ajax geen uitspraken over positieve coronagevallen. Deze keer was er volgens de krant 'helemaal veel aan gelegen de positieve tests stil te houden'.

Namen die ontbreken in de selectie zijn onder meer Gravenberch, Labyad, Klaassen, Tadic en Onana. Eerder werd Onana al positief getest op het coronavirus. Door de afwezigheid van Onana is Kjell Scherpen de enige keeper wiens naam voorkomt in de selectie. Mogelijk zijn Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski zodoende ook positief getest, maar daar is geen uitsluitsel over. Maandag om 18:45 uur is er een persconferentie, waarop Erik ten Hag de media te woord zal staan en er meer duidelijk kan worden over de situatie bij Ajax.

De selectie van Ajax:

Kjell Scherpen

Perr Schuurs

Noussair Mazraoui

Daley Blind

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Sean Klaiber

Jurriën Timber

Edson Álvarez

Jurgen Ekkelenkamp

David Neres

Antony

Quincy Promes

Lassina Traoré

Klaas-Jan Huntelaar

Brian Brobbey

Victor Jensen