Ajax krijgt geen voorkeursbehandeling van NOS: ‘Het is complete onzin’

David Neres leek zaterdagavond in het thuisduel van Ajax met Fortuna Sittard (5-2) uit frustratie een schoppende beweging te maken richting tegenstander Jaroslaw Jach, al bleef een gele of rode kaart uit. Het incident kwam echter niet voorbij in de samenvatting van Studio Sport, tot verbazing van velen. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff ontkent twee dagen later met klem dat de schop van Neres bewust uit de samenvatting is gehouden.

"Dat beeld kleeft helaas altijd een beetje aan de NOS of Studio Sport, dat we Ajax-momenten er niet indoen", zo verklaart Elshoff maandag in de voetbalpodcast van NPO Radio 1. "Ik kan alleen maar zeggen dat het complete onzin is dat we dat eruit laten. En wel om deze redenen: ik gaf commentaar bij dat moment. Het is een samenvatting waar hoge druk op ligt, vroeg in een uitzending, terwijl de wedstrijden redelijk laat aflopen. Dus moeten er keuzes worden gemaakt en de keuze was in dit geval om dat moment eruit te laten. Ook omdat ik als commentator heb gezegd: 'het valt allemaal wel mee'."

‘David Neres ontsnapte níét aan rood na actie richting Jaroslaw Jach’

De vleugelaanvaller van Ajax zou in geen geval van het veld worden gestuurd tegen Fortuna Sittard. Lees artikel

"En ik heb de regel toegepast die ons aan het begin van het seizoen is uitgelegd en die gisteren (zondag, red.) ook bevestigd werd door de KNVB. Dat natrappen geen rode kaart meer is op het moment dat het zonder kracht of inzet gebeurt. Dus ik zag het moment gebeuren, ik zie het tikje (van Neres, red.), ik begrijp daardoor waarom er niet ingegrepen wordt, want dat zijn de richtlijnen momenteel. Het was een zachtje tikje, dus geel. De scheidsrechter (Siemen Mulder, red.) heeft het niet gezien. Voor een gele kaart kun je hem niet naar de kant halen, dus is het redelijk logisch dat de VAR (Pol van Boekel, red.) niet ingrijpt. Het gebeurde ook nog midden in de wissel van Brian Brobbey en Dusan Tadic die erin kwam. Dus er moesten snel keuzes worden gemaakt en omdat ik daar niet heel hard op aangeslagen ben is het ook niet in de samenvatting gekomen, dat is eigenlijk de reden, gister ook bevestigd door Reinold Wiedemeijer (scheidsrechterscoördinator KNVB, red.)."

Diezelfde Wiedemeijer gaf zondag in Dit was het Weekend van FOX Sports tekst en uitleg over het incident omtrent Neres. Halverwege de tweede helft sprintte de Ajax-aanvaller voorbij Jach, maar de actie mislukte: Neres hield de bal niet binnen de lijnen, waarna hij buiten het veld met de voet een tik uitdeelde op het kuitbeen van de verdediger. "Dit was vroeger gewoon rood. Het maakte niet uit hoe hard je het deed, gewoon rood voor natrappen. De regel is veranderd”, gaf Wiedemeijer aan. De spelregelcommissie IFAB is daar verantwoordelijk voor. "Een jaar of twee geleden hebben ze er brutality ingebracht. Dat wil zeggen dat het met kracht en een bepaalde gemeenheid moet gebeuren. De VAR zit hier uitgebreid naar te kijken en voert de regel perfect uit. Dit is een te licht tikje. Vroeger was dit rood, maar in de nieuwe spelregel geel. Dat wordt dan vergeten", aldus Wiedemeijer.