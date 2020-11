ESPN blundert met uitzenden ‘beschamend’ gesprek over Harry Kane

In Engeland is ophef ontstaan over een gesprek dat twee presentatoren van ESPN zondag met een tv-producent voerden over Harry Kane. De spits van Tottenham Hotspur kwam zondag tot scoren in de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-1) en gaf na afloop een camera-interview. Presentatoren Mark Ogden en Alexis Nunes dreven samen met de producent de spot met de stem van Kane. Het was niet de bedoeling dat hun gesprek uitgezonden werd, maar dat gebeurde wel.

Kane scoorde in de eerste helft uit een strafschop. Met zijn 149ste doelpunt drong hij de top tien van Premier League-topscorers aller tijden binnen. Ogden prees zijn scorend vermogen, maar vond het interview saai. "Harry Kane is waarschijnlijk degene bij wie je het snelst...", zei journalist Ogden, die met een handgebaar uitbeeldde dat hij de interviews van Kane zo snel mogelijk wil 'overslaan'.

@ESPNUK mocking Harry Kane. Video now removed from YouTube. pic.twitter.com/AkeIjVsxo3 — Roger Hurst (@rjhurst) November 1, 2020

Medepresentator Nunes leek vervolgens de producent van het tv-programma, die niet in beeld kwam, aan te spreken. Vermoedelijk liep die producent bij haar in de studio rond en legde Nunes daarom aan hem uit wat voor gebaar Ogden maakte. "Hij is zo van: moet ik het over deze mofo (motherfucker, red.) hebben?", zei ze. Ogden vulde aan: "Het is gewoon heel saai, niet?"

De producent reageerde: "Ik haat het om hem te horen praten. Hij heeft een vreemde stem. Dat valt me op aan hem." Ogden bood vervolgens aan om de stem van Kane na te doen. Nunes concludeerde: "Ja, zijn stem. Echt. Thank God dat hij kan voetballen, als je zo'n stem hebt." Supporters van Tottenham Hotspur reageren boos op sociale media; de Daily Mail noemt het gesprek 'beschamend'.

Ogden heeft via Twitter zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken. Hij spreekt van een 'ongepast gesprek', dat korte tijd te zien was via de kanalen van ESPN. "Onze uitspraken waren duidelijk respectloos en betreurenswaardig. We hebben het grootste respect voor Harry Kane, een voorbeeldprof en een rolmodel voor jongeren. We hebben contact opgenomen met Tottenham Hotspur om rechtstreeks aan de club onze excuses aan te bieden, alsede aan de supporters en de kijkers van ESPN FC."