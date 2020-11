BILD: Drietal Europese topclubs volgt Bayern-soap op de voet

Het is nog maar de vraag waar David Alaba volgend seizoen onder contract staat. De linksback zag dit weekeinde een contractvoorstel ingetrokken worden door Bayern München, waardoor de kans aanwezig is dat hij na afloop van dit seizoen transfervrij vertrekt bij de Duitse kampioen. Er zijn verschillende Europese topclubs die de situatie rondom Alaba met bovenmatige interesse volgen.

BILD weet maandag te melden dat Paris Saint-Germain, Juventus en Manchester City in de markt zijn voor de 73-voudig international van Oostenrijk. Het is echter maar de vraag of Alaba Bayern wenst in te ruilen voor één van deze drie clubs. De centrumverdediger annex linksback van der Rekordmeister zou namelijk een voorkeur hebben voor een transfer richting Barcelona of Real Madrid. Beide grootmachten uit Spanje zijn al meer dan eens gelinkt aan de inmiddels 28-jarige Alaba.

Bayern-voorzitter Herbert Hainer gaf afgelopen weekeinde een duidelijk signaal af richting Alaba in het televisieprogramma Blickpunkt Sport. Dit alles nadat technisch directeur Hasan Salihamidzic nul op het rekest had gekregen van het kamp-Alaba. "Hij kreeg te horen dat het contractvoorstel niet voldoende was en dat ze meer bedenktijd nodig hadden", zo zei Hainer. ""Toen hebben wij als bestuur gelijk besloten om het aanbod van tafel te vegen. Dat betekent dat er momenteel geen sprake meer is van een aanbieding richting Alaba." De verdediger zou net zoveel willen verdienen als onder meer Manuel Neuer en Thomas Müller.

Alaba besprak zijn situatie maandagmiddag in aanloop naar het Champions League-duel met Red Bull Salzburg van dinsdagavond. "Ik hoorde zondagavond op het nieuws over het statement dat Hainer had afgegeven. Dat vond ik wel een speciaal moment. We zullen zien hoe dingen zich de komende tijd zullen ontwikkelen. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om er echt over na te denken", aldus Alaba op het persmoment van Bayern.