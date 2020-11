‘Daarom houdt Feyenoord de boot af, Memphis Depay forceerde het ook’

Luis Sinisterra is op de weg terug bij Feyenoord. De Colombiaanse vleugelaanvaller, die in februari van dit jaar een zware kruisbandblessure opliep in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, kent een voorspoedige herstelperiode. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Sinisterra na de interlandperiode van later deze maand zijn rentree maakt in de hoofdmacht van Feyenoord.

"Sinisterra is waarschijnlijk na de interlandbreak alweer terug, dat is positief", zo voorspelt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop maandag in de voetbalpodcast van RTV Rijnmond. "Wedstrijdfit zijn is een ander verhaal, maar er wordt op dit moment hard gewerkt om hem zo snel mogelijk weer aan te laten sluiten bij de A-selectie." Collega-journalist Frank Stout ziet Sinisterra eveneens vorderingen maken. "Ik was bij de training van afgelopen woensdag, voor de wedstrijd tegen Wolfsberger AC (in de Europa League, red.), die training was een kwartiertje openbaar. Hij stond op het veld en kon gewoon meedoen."

Bischop vraagt zich vervolgens af hoe Sinisterra na een maandenlange absentie terugkeert bij Feyenoord, dat zondag ternauwernood met 2-3 wist te winnen van FC Emmen. "Durft hij alles al? En hoelang is hij inzetbaar? De verwachting is dat hij wel eerder terug is dan eerst werd verwacht (begin 2021, red.) en dat hij misschien in de novembermaand al minuten kan gaan maken. Ik hoor in ieder geval goede verhalen", aldus de vaste Feyenoord-volger van de regionale omroep.

De Feyenoord-watcher trekt gelijk de vergelijking met Memphis Depay, die afgelopen zomer eerder dan verwacht bij Olympique Lyon terugkeerde van een zware kruisbandblessure. "Je moet altijd voorzichtig zijn, daarom houdt Feyenoord de boot af. Bij Memphis is het allemaal goed gegaan. Die heeft ook z'n rentree snel en geforceerd gemaakt. Je moet altijd een slag om de arm houden, maar de noodzaak is er zeker", verwijst Bischop naar de blessures van onder meer Nicolai Jörgensen en Robert Bozenik in de voorhoede van de Rotterdammers. "Ridgeciano Haps zou eventueel ook als linksbuiten kunnen spelen."