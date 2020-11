TOTO's tips: Ten Hag heeft nog vier duels nodig om Van Gaal te evenaren

Aanstaande dinsdag wacht alweer de derde speelronde van de groepsfase van de Champions League. Met één punt uit de eerste twee wedstrijden is het voor Ajax zaak om FC Midtjylland te verslaan, wil men perspectief houden op overwintering in het miljardenbal. In de duels met Liverpool en Atalanta leek er zeker meer in te zitten voor de Amsterdammers. Tegen de op papier zwakste ploeg van deze poule gelden er geen excuses meer voor de Amsterdammers. Zal Ajax de favorietenrol waarmaken? In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op het Europese affiche.

Ajax zal voor de eerste keer gaan aantreden tegen een Deense club in Champions League-verband. Desondanks heeft Ajax wel al eerder te maken gehad met Deense tegenstanders in andere Europese toernooien en voorrondes. Dit zorgde voor wisselende resultaten. Drie keer werd er gewonnen, twee keer werd er gelijkgespeeld en drie keer verloor Ajax. De laatste keer dat Ajax tegen een Deense ploeg uitkwam was in maart 2017, toen FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League de tegenstander was. Thuis werden de Denen met 2-0 verslagen, waarmee een 2-1 uitnederlaag werd weggepoetst en de Amsterdammers de kwartfinale bereikten.

Erik ten Hag kan aanstaande dinsdag de ijzersterke uitreeks met Ajax gaan uitbreiden. Sinds de oefenmeester de scepter zwaait bij Ajax hebben de Amsterdammers geen uitduel verloren in de Champions League (zes zeges, vier remises). De enige langere ongeslagen uitreeks van Ajax in het miljardenbal was in de glorieperiode onder Louis van Gaal. Tussen september 1994 en maart 1997 werd er toen veertien keer op rij niet verloren (tien zeges, vier remises).

FC Midtjylland maakt dit seizoen voor het eerst zijn opwachting in het hoofdtoernooi van de Champions League. In de voorrondes werden achtereenvolgens Ludogorets, Young Boys en Slavia Praag uitgeschakeld. Liverpool en Atalanta bleken echter van een ander kaliber, want het lukte nog niet om te scoren. De Denen gingen in de eerste wedstrijd tegen Atalanta kansloos met 0-4 onderuit op eigen terrein en op Anfield werd er met 2-0 verloren van Liverpool. Tegen Ajax hoopt FC Midtjylland uiteraard de ban te breken, maar dat zal niet gemakkelijk worden. Ajax behaalde in drie van de laatste vijf uitduels in de Champions League een clean sheet. Dit deden de Amsterdammers tegen Tottenham Hotspur, Valencia en Lille OSC.

