FC Midtjylland gooit voorbereiding Ajax op laatste moment in de war

Ajax kan voor de laatste training voorafgaand aan het Champions League-duel met FC Midtjylland niet terecht in het stadion van de Deense opponent, zo meldt onder meer De Telegraaf maandag. De tegenstander in het miljardenbal heeft de laatste dagen te maken gehad met overvloedige regenval en wil de grasmat in de MCH Arena in Herning zo veel mogelijk sparen. Ajax werkt de laatste oefensessie nu af in Amsterdam, zo klinkt het.

De afsluitende training van de Amsterdamse club staat voor maandagmiddag gepland. Daarna zal de selectie van trainer Erik ten Hag het vliegtuig pakken richting Denemarken. Het is de bedoeling dat de Ajax-coach om 18.45 uur aanschuift voor de persconferentie. Ten Hag moet nog een definitief besluit nemen over het meenemen van Nicolás Tagliafico en Zakaria Labyad, die wegens blessureleed ontbraken tegen Fortuna Sittard (5-2). Er is eveneens twijfel over de tegen de Limburgers uitgevallen Noussair Mazraoui.

#MIDAJA | De mooiste Deense goals in het shirt van Ajax

Ajax gaat dinsdag tegen FC Midtjylland op zoek naar de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League. Op de openingsdag werd in de Johan Cruijff ArenA met nipte cijfers verloren van Liverpool (0-1), de winnaar van het Europese toernooi in 2019. Een week later hield men een punt over aan de uitwedstrijd tegen Atalanta (2-2). In Bergamo gaf Ajax na rust een comfortabele 0-2 voorsprong weg. De tegenstander uit Denemarken verloor zowel van Atalanta (0-4) als Liverpool (2-0).

Het is dinsdagavond de allereerste ontmoeting tussen beide clubs op het Europese toneel. Rafael van de Vaart en Rasmus Kristensen kwamen in het recente verleden voor beide Champions League-deelnemers uit. Ajax plukte Viktor Fischer ooit weg uit de jeugdopleiding van FC Midtjylland, dat afgelopen seizoen voor de derde keer in de clubgeschiedenis beslag legde op de landstitel. Het treffen van Ajax op Deense bodem begint dinsdag om 21.00 uur.