Keane velt vernietigend oordeel over Cavani en waarschuwt Solskjaer

Manchester United weet dit seizoen met name in thuiswedstrijden totaal niet te overtuigen. De formatie van Ole Gunnar Solskjaer zakte zondag naar de vijftiende plaats in de Premier League dankzij de 0-1 nederlaag tegen Arsenal. Oud-middenvelder Roy Keane vreest inmiddels voor de positie van Solskjaer als manager op Old Trafford.

"Het ziet er momenteel niet goed uit voor Ole", verzucht Keane na afloop van de thuiswedstrijd van Manchester United tegen Arsenal in zijn analyse voor Sky Sports. "Bij de meeste clubs maken spelers fouten of hebben ze gewoon een offday. ik hoor Ole weleens over te weinig enthousiasme tijdens de wedstrijd en dat verbaast me echt, ik snap echt niet dat je als speler geen enthousiasme hebt voor een voetbalwedstrijd. Dat de spelers vandaag tegen Arsenal niets laten zien en niet tot het einde blijven strijden, tja. De titelrace is nu al bijna weer over voor Manchester United. Ik acht ze niet goed genoeg om het Liverpool en Manchester City lastig te maken maar nu lijkt ook het bereiken van een plaats in de top vier een hels karwei te zijn."

"Het is nooit verstandig om in paniek te raken, maar daar geven de resultaten en het vertoonde spel wel alle reden toe", aldus de zeer kritische Keane. "Het is simpelweg niet goed genoeg. Hij (Solskjaer, red.) zegt steeds dat het goede jongens zijn en dat ze willen winnen, maar ik kijk alleen naar wat die spelers laten zien. Mijn ogen liegen niet, De laatste grote tegenslag was drie weken geleden tegen Tottenham Hotspur (1-6 nederlaag, red.). Dat was niet drie of vier maanden geleden. Het lijkt net of ze daarna tien tot vijftien keer hebben gewonnen. Ze raken overmoedig en denken dat ze een hecht team vormen."

Jamie Redknapp doet pijnlijke claim over status van Donny van de Beek

De analist spaart de middenvelder van Manchester United niet. Lees artikel

Keane wil de schuld voor de wisselvalligheid van Manchester United niet bij Solskjaer neerleggen. "Nee, absoluut niet. Ik heb in mijn actieve loopbaan nooit naar een manager gekeken en gedacht: ga jij mij vandaag motiveren? Dat zou helemaal niet moeten. Dat moet als speler uit jezelf komen. Dat heeft te maken met je DNA, waar je voor staat, je achtergrond, je familie en je ploeggenoten." Keane is zondag onder meer geschrokken van invaller Edinson Cavani. "Ik denk dat hij tijdens de warming-up zijn been niet één keer omhoog heeft gedaan. En hij moet er dan als invaller voor zorgen dat Manchester United weer terug in de wedstrijd komt."

Solskjaer is eindverantwoordelijk, weet ook Keane. "Hij zal uiteindelijk de hoogste prijs hiervoor betalen. Deze spelersgroep zorgt voor zijn ontslag op termijn. Zoals de dag de nacht opvolgt. Ik ben er al twee maanden bang voor. Ole klaagt steeds dat er geen supporters zijn en dat het stadion leeg is. Ik hoor ook weleens dat spelers het moeilijker hebben nu er geen fans zijn, maar kom op. Dit zijn profvoetballers. Kijk eens hoe mooi Old Trafford is, zelfs als het leeg is."