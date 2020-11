Ibrahimovic lokt met flirt op Instagram reactie van Zweedse bond uit

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Zlatan Ibrahimovic flirt met een terugkeer in de nationale ploeg van Zweden, zo denken diverse media in Zweden na een post van de 39-jarige AC Milan-spits op Instagram. De aanvaller nam jaren geleden al afscheid van de nationale ploeg, maar gaat een flirt om terug te keren niet uit de weg. Maandag plaatste hij een foto van zichzelf in het Zweedse shirt met daarbij de teks: “Lang niet gezien.” Onder meer Aftonbladet en Expressen schrijven dat Ibrahimovic met zijn post hint op een terugkeer bij het nationale team.

Ibrahimovic zwaaide in 2016 af als international. Sinds het EK in Frankrijk speelde hij geen interland meer. Namens de Zweedse bond laat Stefan Pettersson aan Sportbladet weten dat er geen sprake is van een rentree van Ibrahimovic. “Nee, er is geen contact geweest.” Pettersson sluit een rentree uit. “We hebben geen tijd om hier energie in te stoppen. Janne Andersson (bondscoach, red.) draagt de sportieve verantwoordeljikheid”, aldus Pettersson, die benadrukt dat Ibrahimovic eerder al heeft bedankt voor de nationale ploeg. "We werken toe naar de komende interlandperiode en hebben er verder niets op te zeggen."