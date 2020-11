Overmars reageert geschokt: ‘Tot aan Atalanta bleef hij tips sturen’

Ajax heeft maandagochtend bekendgemaakt dat Tonny Bruins Slot zondag op 73-jarige leeftijd is overleden. Middels een statement laat de club weten dat er binnen Ajax met ‘verdriet en verslagenheid’ is kennisgenomen van het overlijden van de meesterscout. “Ook al was Tonny al enige tijd ziek, we zijn bij de club toch erg geschokt nu hij overleden is”, reageert directeur voetbalzaken Marc Overmars op de clubwebsite.

Bruins Slot maakte jarenlang analyses van tegenstanders van Ajax. Hij kampte al lange tijd met gezondheidsproblemen. "Hij was zeer geliefd bij ons allemaal hier bij Ajax”, aldus Overmars. “De laatste analyse die hij voor Erik ten Hag en zijn staf maakte was van Liverpool, maar tot aan Atalanta van vorige week toe bleef hij berichtjes sturen met tips en aanwijzingen. Ook al ging het steeds minder goed met hem en werkte hij al maandenlang steeds meer vanuit huis, ook door corona natuurlijk, hij bleef zich voor ons inzetten.”

"Iedereen die het over Tonny had, had het over voetbal”, vervolgt Overmars. “Hij keek anders naar voetbal dan de meeste mensen om ons heen, refereerde vaak aan zijn jaren met Johan Cruijff. Tonny had een Cruijffiaanse inslag van denken. Logisch dat ze zoveel en zo lang met elkaar hebben samenwerkt. En daardoor gaf hij een andere inkijk in scouting en analyses. Wij leerden veel van hem. Dat maakte hem uniek. Voor elke trainer met wie hij bij Ajax heeft gewerkt, zette hij zich vol in. Alles voor het succes van ons eerste elftal; Tonny gaf tot op de kleinste details aanwijzingen en tips. We zullen hem missen.”

Bruins Slot werd in 1985 kampioen met Ajax als interim-trainer. Hij werd naar voren geschoven na het ontslag van Aad de Mos. Hij was bij Ajax en Barcelona assistent-trainer van Johan Cruijff. Later werkte hij bij onder meer Ajax, AZ, Valencia, Benfica en PSV samen met Ronald Koeman. Sinds 2011 maakten bij Ajax trainers als Frank de Boer, Peter Bosz en Ten Hag dankbaar gebruik van zijn analyses.

Koeman heeft via sociale media gereageerd op het overlijden van zijn voormalige assistent. "Een echte voetbalman, maar bovenal een prachtig mens", schrijft de Barcelona-trainer. "Ik leerde Tonny goed kennen toen we in Barcelona prachtige successen behaalden, Tonny als assistent van Johan, ik als speler. In mijn trainerscarrière heb ik het voorrecht gehad om Tonny als trouwe en uiterst kundige trainer naast me te hebben bij Ajax, Benfica, PSV, Valencia en AZ. Heel veel sterkte Lucienne, kinderen en kleinkinderen. Rust zacht, mijn vriend."