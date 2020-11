Kritische noot Afellay valt slecht: ‘PSV is altijd goed voor hem geweest’

Volgens Ibrahim Afellay is de reactie van PSV richting de KNVB 'overdreven' te noemen. De Eindhovenaren misten zondag vanwege het coronavirus maar liefst dertien spelers tegen ADO Den Haag (4-0). Het duel werd echter niet uitgesteld, tot woede van onder meer trainer Roger Schmidt en algemeen directeur Toon Gerbrands. Oud-spelers Willy en René van de Kerkhof verbazen zich op hun beurt weer over de uitspraken van Afellay over PSV.

Willy van de Kerkhof noemt de opmerking van Afellay 'heel apart'. "Natuurlijk mag je je eigen mening verkondigen, maar het lijkt mij niet wijs om het op deze manier te doen", zo verklaart hij in zijn wekelijkse analyse voor Omroep Brabant. "PSV is altijd goed voor hem geweest. Natuurlijk mag je als club vragen om medewerking van de KNVB. Maar als je die niet krijgt, moet je roeien met de riemen die je hebt en dat heeft PSV gedaan: 4-0 gewonnen. En ieder nadeel heeft zijn voordeel, zoals iemand ooit zei. Je ziet nu dat jonge spelers meer speeltijd krijgen." De voormalig PSV'er verwijst daarmee onder meer naar Noni Madueke, die tweemaal scoorde tegen ADO.

Afellay: ‘Voorheen een gentleman, nu laat hij zijn ware aard zien’

De oud-speler van de club is kritisch op de technische leiding van PSV. Lees artikel

"Ze misten alleen drie basisspelers", zo zei Afellay zondagavond in Studio Voetbal. "“Dat was het. Het is wel een beetje overdreven. Ik bedoel, Schmidt heeft zich ook heel erg kritisch richting de KNVB uitgelaten. En voorheen was het altijd een gentleman. De laatste weken laat hij zich wel op een bepaalde manier uit. En dan denk ik: Ok, laat je nu je ware aard zien?. Iedereen heeft te maken met corona. PSV miste maar drie basisspelers. Ik heb de wedstrijd gezien. Ze hadden net zo goed PSV Onder-19 kunnen opstellen."

René van de Kerkhof ergert zich aan de strafschop die PSV ontving nadat Eran Zahavi zich in het strafschopgebied van ADO vrij gemakkelijk liet vallen. De bal had nooit op de stip mogen worden gelegd, zo luidt het oordeel. "Nee, absoluut niet, dit was een schwalbe. Hier had de scheidsrechter (Jochem Kamphuis, red.) gewoon een gele kaart voor moeten geven. Hij ging nog even kijken naar de televisiebeelden, maar volgens mij had hij zijn ogen dicht. Dit was absoluut geen penalty." Willy van de Kerkhof voegt met een kwinkslag toe: "Dit was denk ik een goedmakertje voor de penalty die PSV tegen Vitesse vorige week niet kreeg (toen Bas Nijhuis een overtreding op Jorrit Hendrix uiteindelijk niet bestrafte, red.). Maar het heeft niet aan die penalty gelegen. PSV had deze wedstrijd toch wel gewonnen, denk ik."