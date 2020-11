KNVB gaat na overleg nu wel akkoord met verzoek van PSV

De wedstrijd tussen Jong PSV en SC Cambuur van maandagavond gaat niet door. De KNVB is akkoord gegaan met het verzoek van de Eindhovenaren om de wedstrijd uit te stellen nu er meerdere coronabesmettingen zijn geconstateerd in de selectie. Zondag weigerde de bond nog om het duel tussen PSV en ADO Den Haag uit te stellen, ondanks het dringende verzoek van de club.

PSV maakte zondag bekend dat er vijf spelers positief zijn getest op het coronavirus. Het gaat om Shurandy Sambo, Justin De Haas, Djenairo Daniels, Cheick Touré en Kyan van Dorp. Zij zitten momenteel in quarantaine. Nu er een te grote groep besmet is geraakt, is na overleg tussen de clubarts van PSV en de bondsarts van de KNVB besloten om de wedstrijd tegen Cambuur uit te stellen. Het is vooralsnog onbekend wanneer de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie wordt ingehaald.

Jong PSV - Cambuur is afgelast ivm de coronasituatie bij PSV. De vier Jong PSV'ers die gisteren bij PSV 1 actief waren (Ledezma, Saibari, Felipe, Kjølø) blijven in de bubbel van PSV 1 en kunnen zo op woensdag mee naar Griekenland. — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 2, 2020

Volgens het Eindhovens Dagblad is de afgelasting extra zuur voor Mark Spenkelink. De keeper zou maandagavond zijn debuut maken namens Jong PSV. Door de afgelasting kunnen de talenten Richard Ledezma, Mathias Kjölö, Luis Felipe en Ismael Saibari met de A-selectie mee afreizen naar Griekenland voor het duel van donderdag in de Europa League met PAOK Saloniki. Zij zaten zondag al op de bank bij de hoofdmacht van PSV.

In de A-selectie kampt PSV met negen coronabesmettingen. Daarom hoopte de club dat de wedstrijd tegen ADO Den Haag verplaatst kon worden, maar daar werkte de bond niet aan mee. Als een team over dertien fitte spelers beschikt, dan moet er gespeeld worden. Daarom werd het verzoek van de Eindhovenaren afgewezen, wat tot teleurstelling en boosheid leidde bij PSV.

