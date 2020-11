Ajax treft Schotse arbiter; Makkelie en Gözübüyük dinsdag in actie

Ajax krijgt dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League tegen FC Midtjylland (21.00 uur) te maken met de Schotse scheidsrechter Bobby Madden. Danny Makkelie komt dinsdag ook in actie, daar hij door de UEFA is aangesteld voor de confrontatie tussen Red Bull Salzburg en Bayern München. Serdar Gözübüyük reist af naar Oekraïne om het duel tussen Shakhtar Donetsk en Borussia Mönchengladbach in het miljardenbal in goede banen te leiden.

De 42-jarige Madden is geen onbekende voor Ajax. In het seizoen 2016/17 had de arbiter de leiding over het duel tussen Standard Luik en de Amsterdammers in de groepsfase van de Europa League. Op 8 december 2016 eindigde het duel in België in een 1-1 gelijkspel. Madden trok in die wedstrijd vijf gele kaarten, waaronder drie voor spelers van Ajax: Diederik Boer, Kenny Tete en Matthijs de Ligt.

Makkelie kwam vorige week ook al in actie in de Champions League. Hij was scheidsrechter bij het duel tussen Juventus en Barcelona (0-2). In die wedstrijd keurde hij onder meer drie doelpunten van Álvaro Morata af en stuurde hij Merih Demiral van het veld. Dinsdagavond fluit hij in de Red Bull Arena om 21.00 uur voor de aftrap voor het duel tussen Salzburg en Bayern. Makkelie wordt ondersteund door zijn vaste assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra.

Voor Gözübüyük wordt het zijn tweede optreden in de Champions League dit seizoen. Op 21 oktober floot hij de wedstrijd tussen Salzburg en Lokomotiv Moskou (2-2). Het eerste fluitsignaal in het NSK Olimpiejsky klinkt dinsdag om 18.55 uur. Gözübüyük wordt geassisteerd door Joost van Zuilen en Johan Balder. Allard Lindhout is de vierde official, terwijl Pol van Boekel en Dennis Higler zijn aangesteld als VAR en AVAR.