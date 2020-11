Van Hooijdonk zet vraagtekens: ‘Hij heeft nul komma nul scorend vermogen’

Een goal in de vijfde minuut van de blessuretijd van Naoufal Bannis voorkwam zondag dat Feyenoord uit tegen FC Emmen ternauwernood voor de vierde keer dit seizoen gelijkspeelde. In de slotseconden slingerde Lutsharel Geertruida de bal voor het doel en kopte de tiener achterwaarts raak: 2-3. De matchwinner was na een half uur spelen in het veld gekomen voor de geblesseerd uitgevallen Steven Berghuis, waardoor Dick Advocaat zijn plannen in de voorhoede opnieuw moest wijzigen. Bij Studio Voetbal kwam zondagavond onder meer de rol van Luciano Narsingh ter sprake.

“Narsingh is helemaal geen spits en ik vind het ook helemaal geen linksbuiten”, benadrukte Pierre van Hooijdonk. “De enige positie waar hij kan spelen, is rechtsbuiten. Als rechtsbuiten heeft hij in zijn beste tijd zelfs Oranje gehaald. Rennen. De bal voorgeven. Simpel. En voor de rest helemaal niks. Als je Narsingh in de spits zet… Wat verwacht je dan wat hij daar gaat doen? Natuurlijk heeft hij snelheid, maar hij heeft ook nul kommal nul scorend vermogen. Hij heeft één groot probleem: hij kan alleen als rechtsbuiten spelen.”

“Je moet het Narsingh niet te moeilijk laten maken. Die moet je gewoon laten rennen. Als hij op links staat en hij ziet het zestienmetergebied, dan gooit hij de rem erop. Dan moet hij wel naar binnen snijden, omdat hij met links niks kan. Op rechts kan hij blijven rennen tot de achterlijn en een voorzet geven.” Bannis maakte in de slotseconden de winnende treffer van Feyenoord in Emmen. “Dat was eerlijk gezegd ook zijn enige goede actie. Hij heeft bijna alle ballen verloren. Maar het is voor een achttienjarige natuurlijk geweldig om deze wedstrijd te beslissen op die manier.”

Van Hooijdonk denkt dat Feyenoord er met Advocaat aan de ene kant op vooruit is gegaan. “Hij heeft Feyenoord geweldig gereorganiseerd. Als je ziet hoe het was toen Jaap Stam nog trainer was en wat Advocaat sindsdien heeft gedaan. Hij is begonnen op zijn Dicks: compact, verdedigend staan en de nul houden. Dat heeft resultaten opgeleverd.” Toch is het niet allemaal hosanna in Rotterdam-Zuid. “Hij heeft het voetballend niet doorontwikkeld. En eigenlijk roept hij bij al zijn clubs hetzelfde. Behalve bij Zenit Sint-Petersburg omdat die club altijd de beste spelers haalde. Hij wil altijd maar nieuwe spelers.”

“Als je altijd maar zegt dat je spelers dingen niet kunnen. Dat ze bijvoorbeeld geen druk kunnen zetten. Maar daar hebben ze een trainer voor aangesteld. Dat kun je trainen”, benadrukte Van Hooijdonk. Theo Janssen: “Trainen op druk zetten is het makkelijkste wat er is.” Van Hooijdonk: “Daar moet je dan aan beginnen. En die doet dit niet goed. En die doet dat niet goed. Néé, als trainer ben je aangesteld om spelers beter te maken.” Janssen haakte in. “Het spel van Feyenoord is gewoon heel erg matig. Het spel is gebaseerd op toevalligheden. Dat is Feyenoord eigenlijk.”

Sinds de aanstelling van Advocaat in De Kuip pakte Feyenoord echter de meeste punten in de Eredivisie: 51 uit 21 wedstrijden. Ajax verzamelde zes punten minder en PSV zelfs negen minder met een duel meer in de benen. “Het gaat ook om het winnen. Dat snap ik ook wel”, benadrukte Van Hooijdonk. “Je verwacht alleen dat er wat wordt toegevoegd aan het spel. Als AZ bijvoorbeeld slecht speelt, halen ze nog steeds een bepaald niveau. Als Feyenoord slecht speelt, zakken ze helemaal naar beneden.” Ibrahim Afellay: “Er is gewoon geen plan. Er zit geen idee achter. Bij AZ bijvoorbeeld, wie er ook inkomt, de hand van de trainer is altijd duidelijk zichtbaar. De manier van spelen is voor iedereen duidelijk.”