Mourinho met cynische sneer naar Madrileense pers na heldenrol Bale

Gareth Bale tekende zondagavond voor zijn eerste doelpunt namens Tottenham Hotspur sinds mei 2013. Dankzij de treffer van de van Real Madrid gehuurde aanvaller won de Noord-Londense club nipt van Brighton & Hove Albion: 2-1. José Mourinho is na afloop erg lovend over Bale en de Portugese manager lijkt daarnaast een sneer uit te delen aan de technische leiding van de Koninklijke.

"Sinds ongeveer een week boekt Gareth echt vooruitgang", zo zei Mourinho over de matchwinner op de aansluitende persconferentie. "Dat baseer ik niet alleen op wat ik zie, de cijfers ondersteunen die visie ook. We weten dat en Gareth weet dat. Ideeën en gevoelens worden door ons met elkaar gedeeld." De winnende coach verlegde vervolgens de aandacht naar het winnende doelpunt van Bale. "Die treffer verdiende hij. En als ik straks vijf minuten de tijd heb, dan ga ik naar Safari om daar eens te kijken wat de websites in Madrid nu weer over hem te zeggen hebben."

7?0?' Gareth Bale valt in 7?3?' GOAL GARETH BALE REAL MADRID-CONNECTIE! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 1 november 2020

"Gareth heeft karakter getoond en daarnaast had hij als invaller een grote impact", vervolgde Mourinho zijn lofzang op de teruggekeerde Bale. "Naast dat doelpunt hielp hij Harry Kane erg goed met zijn ervaring. Ze deden het allebei slim, heel erg slim. Hoe ze de bal bij zich hielden en de bal naar zones brachten waar Brighton ons geen pijn kon doen. Gareth weet dat we om hem geven en hij geeft heel veel om deze club. Het is dan ook een ideale match. Ik ben erg blij dat hij voor de winnende treffer wist te tekenen."

Mourinho gaf verder te kennen dat hij van plan is om Bale aanstaande donderdag in het Europa League-duel met Ludogorets te laten starten. Het rustig brengen van de huurling is echter boven alles van cruciaal belang. "Hij heeft tot dusver nog geen negentig minuten gespeeld. We gebruiken de Europa League om hem ritme op te laten doen en in de Premier League speelt hij wanneer dat mogelijk is. Hij wordt natuurlijk steeds beter, dat lijkt me duidelijk. Gareth zal donderdag starten, al is negentig minuten meedoen geen optie nog. Ik zal hem op de juiste manier inzetten", aldus Mourinho.