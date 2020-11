Valentijn Driessen ergert zich aan twee clubs: ‘Ze moesten zich schamen’

Zelfs in het coronatijdperk blijft een kritische grondhouding bij clubs in de Eredivisie noodzakelijk, zo benadrukt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat de lat weer op de hoogte van voor de coronacrisis ligt en dat De Kuip en Nieuw Galgenwaard onder normale omstandigheden als uitlaatklep zouden gelden van een hoop ergernis bij de supporters van Feyenoord en FC Utrecht.

Driessen zet maandag in zijn column grote vraagtekens bij gang van zaken in Rotterdam-Zuid en Utrecht. Hij vond de 1-4 nederlaag van Feyenoord tegen Wolfsberger AC al ‘een beschamende zeperd’ en de ploeg van Dick Advocaat kon hem ook niet bekoren in het uitduel met FC Emmen (2-3 winst). “Uiteindelijk viel Advocaat uit pure opluchting jeugdspeler Naoufal Bannis om zijn nek omdat de kleine spits zijn hachje redde in Drenthe. Na bijna een uur spelen met een man meer viel de winnende treffer minder dan een halve minuut voor het eindsignaal. Nota bene een product uit Feyenoords jeugdopleiding, de afdeling die door Advocaat zo vaak is beschimpt dit seizoen.”

“Hoewel de ontlading bij Feyenoord viel te begrijpen, moesten alle Feyenoorders zich tegelijk schamen voor hun gejuich in Emmen”, benadrukt Driessen. “Hoe aandoenlijk het beeld van Advocaat ook was toen hij als een klein kind stond te springen. Of assistent Zeljko Petrovic die in het veld met de spelers stond te dansen.” Het valt niet te maskeren dat het bij Feyenoord niet draait en niet lekker zit, benadrukt Driessen. Desalniettemin staat Feyenoord maar drie punten achter op Ajax en Vitesse. “Zo werd Advocaats aanpassing van 1-4-3-3 naar 1-4-4-2 tegen Wolfsberger AC niet begrepen, Feyenoord-onwaardig gevonden en voelden de spelers zich niet senang in die formatie en leverden zij te weinig.”

“Het zou funest zijn als binnen Feyenoord genoegen wordt genomen met de huidige gang van zaken. Wie berust, wordt niet beter. Neem je genoegen met een lager niveau, dan krijg je een lager niveau en geef je trainers en vooral spelers het excuus om niet het uiterste te geven.” Daarmee doelt Driessen ook op FC Utrecht, waar voor de seizoenstart de aanval op de top drie werd aangekondigd. De Domstedelingen staan na de 4-1 nederlaag bij Heracles Almelo voorlopig op een negende plaats. “De ploeg liet zich ondanks alle aanwezige kwaliteiten naar de slachtbank leiden door Heracles. Hemeltergend en verbijsterend apathisch.

“Inmiddels komt de goochelaar weer boven in trainer John van den Brom. Het lukt maar niet om van alle individuele kwaliteiten een team te maken en dan begint bij Van den Brom traditioneel het grote wisselen”, analyseert Driessen. “Niemand is nog zeker van z’n plaats.” Hij vindt dat Van den Brom van clubeigenaar Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam te veel spelers tot zijn beschikking krijgt. “Veel met dezelfde kwaliteiten en van dezelfde kwaliteit overigens.Vanzelfsprekend moeten de twee Utrechtse beleidsbepalers vraagtekens zetten bij de gang van zaken op technisch vlak binnen de club. De lat moet hoger met dit spelersmateriaal.”