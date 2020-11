Afellay: ‘Voorheen altijd een gentleman, nu laat hij zijn ware aard zien’

Roger Schmidt haalde zondag flink uit naar de KNVB, die het verzoek van PSV had afgewezen het duel met ADO Den Haag te verplaatsen vanwege de coronagevallen én het naderende Europa League-duel met PAOK Saloniki. Het stak bij de trainer vooral dat de bond zondagmorgen om half twaalf, zeventien uur na de melding van de coronagevallen, pas een beslissing nam. De geuite onvrede vanuit Eindhoven is niet bij iedereen in de smaak gevallen, zo werd zondagavond bij de programma’s Studio Voetbal bij de NOS en Dit was het Weekend op FOX Sports wel duidelijk.

PSV startte tegen ADO met Mauro Júnior en Ryan Thomas als backs. Adrian Fein startte voor het eerst in de basis, ook omdat Jorrit Hendrix vrijdag positief testte op corona. Op het middenveld en in de aanval kon Schmidt nog altijd belangrijke namen als Ibrahim Sangaré, Fein, Mario Götze, Mohamed Ihattaren, Donyell Malen en Eran Zahavi opstellen. ADO liet zich gewillig naar de slachtbank leiden en vertrok uiteindelijk met een 4-0 nederlaag uit het Philips Stadion.

“Ze misten alleen drie basisspelers”, benadrukte Ibrahim Afellay bij de NOS. “Dat was het. Het is wel een beetje overdreven. Ik bedoel, Schmidt heeft zich ook heel erg kritisch richting de KNVB uitgelaten. En voorheen was het altijd een gentleman. De laatste weken laat hij zich wel op een bepaalde manier uit. En dan denk ik: Ok, laat je nu je ware aard zien?. Iedereen heeft te maken met corona. PSV miste maar drie basisspelers. Ik heb de wedstrijd gezien. Ze hadden net zo goed PSV Onder-19 kunnen opstellen.”

Het gesprek ging vervolgens over de mogelijkheid om een coronabubbel bij elke club in te voeren, maar dat was volgens Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen en Jeroen Stekelenburg zowel om financiële redenen als menselijke redenen bijna niet te realiseren en zeker niet wekenlang. Zo mocht het hotelpersoneel tijdens het trainingskamp van het Nederlands elftal bijvoorbeeld niet naar huis en werd het de spelers verboden om bij de receptie om een sleutel te halen. “Die gasten hebben wellicht ook kinderen of ze willen gewoon bij hun familie. Anders zit je zes weken met je ploeggenoten”, schudde Janssen zijn hoofd.

“Als je van tevoren weet dat je een heel zwaar programma voor de boeg hebt”, doelde Afellay op de topduels in de Eredivisie in januari. “Dan stel je daar je programma op in. Bij PSV bijvoorbeeld hebben ze de boel intern blijkbaar niet op orde. Daar zijn zo veel besmettingen, misschien moeten ze het ook bij zichzelf zoeken. Er gaat gewoon iets niet goed.” Eerder op de avond kwam de situatie van PSV ook aan bod bij FOX Sports. “Ik vind dat PSV zich heel erg klein maakt”, begon Kenneth Perez. “De reactie van Schmidt, maar ook de reactie van Toon Gerbrands. Het zijn regels. Heel de wereld heeft met deze situatie te maken. Het is niet leuk en nu is PSV even getroffen. Maar ja, je moet er gewoon mee dealen.”

“Dat deed Schmidt lange tijd ook. Bij elke vraag was het gewoon: ‘Het is zoals het is’. PSV hoeft niet op deze manier naar buiten te treden. Kijk naar Arne Slot. Die heeft bij AZ met precies hetzelfde te maken gekregen. Die heeft precies hetzelfde programma.” Ook Jan Joost van Gangelen vroeg zich af of de betaald voetbalclubs niet helemaal in een bubbel hadden moeten gaan. “Dat is niet te doen”, benadrukte Perez. “Je kan die spelers niet vragen om maanden van hun familie verwijderd te zijn.”

Arnold Bruggink stipte aan dat de interlandperiode ook niet meehelpt. “Voetballers van topclubs vliegen uit en komen weer met andere jongens in aanraking. Je kunt ze niet in een bubbel houden als interlandvoetbal doorgaat.” Perez: “Er hadden wellicht andere regels moeten zijn voor clubs die Europees spelen. Het gaat ook om de belasting en dergelijke. En dan hoor ik dat Philipp Max en Noni Madueke echt niet kunnen spelen. Maar in de rust komen ze er allebei in? PSV weet toch wat het alternatief is”, doelde hij mogelijk op het stopzetten van de competitie. “Als je blijft zeuren, dan weet je wat er gaat gebeuren.”