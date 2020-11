Afellay: ‘Ik zie liever zo’n speler dan Jurgen Ekkelenkamp, met alle respect’

Ibrahim Afellay heeft voor het eerst in lange tijd genoten van PSV. De voormalig middenvelder van de Eindhovenaren merkte zondag tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag (4-0) nauwelijks iets van de personele problemen bij PSV: hij zag de ploeg van Roger Schmidt frivool spelen en licht de rol van onder meer Mohamed Ihattaren uit. Het doet Afellay goed om te zien dat het toptalent van PSV langzaamaan uit zijn vormdip lijkt te komen.

"Ik heb PSV voor het eerst in lange tijd op een manier zien spelen die me heel erg kon bekoren", vertelt Afellay zondagavond bij Studio Voetbal. "Het was heel attractief en frivool." PSV miste dertien selectiespelers, van wie negen door een besmetting met het coronavirus, maar won eenvoudig. Eran Zahavi opende de score, Noni Madueke scoorde tweemaal en ook Ryan Thomas deed nog een duit in het zakje. Volgens Afellay speelde Mario Götze 'fantastisch', terwijl hij ook onder de indruk raakte van de voetballende kwaliteiten van controleur Ibrahim Sangaré.

Afellay zag Sangaré nog niet eerder zo comfortabel aan de bal. "We weten dat het een indrukwekkende jongen is die ballen kan onderscheppen, maar in de kleine ruimte en onder druk behield hij ook goed het overzicht. Je kunt hem gerust aanspelen met een man in de rug. Hij raakt er niet van in paniek. Ik moet wel de kanttekening maken dat ze tegen een belabberd slecht ADO Den Haag hebben gespeeld. Wat waren die slecht, zeg", voegt Afellay toe, om vervolgens de rol van Ihattaren uit te lichten. De aanvallende middenvelder deed in de eerste helft mee en werd in de pauze gewisseld.

"Tegen het einde van de eerste helft gaf hij een fantastische bal op Donyell Malen. Wat moet je hier nou nog meer van zeggen?”, vraagt Afellay zich likkebaardend af bij het zien van een pass in de slotseconden van de blessuretijd, toen Ihattaren de bal vanuit het middenveld met het linkerbeen over de verdediging neerlegde voor de voeten van Malen. De spits stond plots oog in oog met keeper Luuk Koopmans, maar faalde hopeloos in de afronding. “Ihattaren is weer onderweg. Hij heeft de handschoen opgepakt. Ik zie liever zo’n speler dan Jurgen Ekkelenkamp (van Ajax, red.), met alle respect. Ihattaren is een toptalent met zoveel potentie. Ekkelenkamp wordt ook bestempeld als een toptalent, maar dat zie ik niet. Ihattaren is een paar klassen beter. "