‘David Neres ontsnapte níét aan rood na actie richting Jaroslaw Jach’

David Neres is zaterdagavond níét ontsnapt aan een rode kaart, verzekert scheidsrechterscoördinator Reinold Wiedemeijer van de KNVB. De aanvaller van Ajax beet in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2) van zich af na een duel met Jaroslaw Jach, maar arbiter Siemen Mulder greep niet in. Videoscheidsrechter Pol van Boekel besloot niet in te grijpen en dat was volgens Wiedemeijer een goed besluit.

De manier waarop Neres reageerde na het duel met Jach wordt zondagavond uitgelicht bij praatprogramma Dit was het Weekend op FOX Sports. Halverwege de tweede helft sprintte de rechtsbuiten voorbij de verdediger, maar de actie mislukte: Neres hield de bal niet binnen de lijnen, waarna hij buiten het veld met de voet een tik uitdeelde op het kuitbeen van Jach. “Dit was vroeger gewoon rood. Het maakte niet uit hoe hard je het deed, gewoon rood voor natrappen. De regel is veranderd”, geeft Wiedemeijer aan. De spelregelcommissie IFAB is daar verantwoordelijk voor. “Een jaar of twee geleden hebben ze er brutality ingebracht. Dat wil zeggen dat het met kracht en een bepaalde gemeenheid moet gebeuren. De VAR zit hier uitgebreid naar te kijken en voert de regel perfect uit. Dit is een te licht tikje. Vroeger was dit rood, maar in de nieuwe spelregel geel. Dat wordt dan vergeten.”

Een ander moment dat wordt uitgelicht is de strafschop die Ajax vier minuten voor tijd kreeg. De aanleiding daarvoor was een handsbal bij Fortuna. Bij een 3-1 stand schoot Dusan Tadic de bal van dichtbij tegen de arm van Martin Angha. De verdediger van Fortuna hief zijn linkerarm omhoog en hield de rechterarm langs het lichaam, al was die arm niet gestrekt. De bal kwam terecht op de rechterarm. Het incident was scheidsrechter Mulder ontgaan, maar na tussenkomst van videoscheidsrechter Van Boekel volgde toch een strafschop. ”De speler staat gewoon in de baan van het schot, zonder ervoor te springen. Hij maakt een afwerende beweging. Hij krijgt de bal op zijn arm, die wordt gezien als buiten het lichaam. In Zeist vinden we dit onnozele strafschoppen, maar de regels van de IFAB zijn veranderd. Afstand is ook geen factor meer", maakt Wiedemeijer duidelijk.

Wellicht het meest besproken moment van het weekend was de strafschop die PSV zondagmiddag kreeg tegen ADO Den Haag (4-0) bij een 0-0 stand. PSV combineerde richting het vijandelijke strafschopgebied. Eran Zahavi ontweek een tackle van Milan van Ewijk en leek vervolgens zelf uit te glijden, maar in de ogen van Jochem Kamphuis beging Lassana Faye een overtreding. Ook na het bekijken van de videobeelden blijf hij bij dat oordeel. “Jannick van der Laan (videoscheidsrechter, red.) heeft tegen Jochem gezegd: ‘Wij vinden het geen strafschop, kom naar het scherm toe’”, verklaart Wiedemeijer. “Hij zei tegen Jochem: ‘Je gaat dadelijk twee beelden krijgen. In de eerste én tweede actie zit geen contact.’ Op dat moment gaat Jochem kijken en die heeft wél contact gezien. Ook op het veld. Het zat nog in zijn hoofd blijkbaar. Die ziet dan toch weer contact. Na het zien van het eerste beeld besluit ie toch een strafschop te geven. Dat recht heeft hij, maar wij zien het contact niet. Wij hadden hier liever dus geen strafschop gezien.”