Perez heft pink op: ‘Fysiek is hij dit, hij heeft een lange weg te gaan'

Naoufal Bannis leeft sinds zondagmiddag op een roze wolk, maar heeft volgens Kenneth Perez nog voldoende om aan te werken. De achttienjarige spits van Feyenoord maakte in de eerste helft tegen FC Emmen zijn opwachting als invaller door de blessure van Steven Berghuis en besliste de wedstrijd diep in de blessuretijd in het voordeel van Feyenoord: 2-3. Perez betwijfelt of Bannis zich in de toekomst ook staande kan houden in zwaardere wedstrijden.

“Het tweede”, reageert de analist in het praatprogramma Dit was het Weekend op de vraag van Jan Joost van Gangelen of Bannis goed genoeg is voor Feyenoord, of dat zijn plek in het elftal ‘uit armoede’ geboren is. “Maar het is nu aan Bannis zelf om te laten zien dat Advocaat een inschattingsfout heeft gemaakt.” De jeugdexponent kopte in de laatste minuut van de blessuretijd raak op aangeven van Lutsharel Geertruida. Bannis krijgt de kans vanwege de absentie van Nicolai Jörgensen en Róbert Bozeník. Feyenoord begon de wedstrijd met Bryan Linssen in de spits, maar Dick Advocaat overweegt om Bannis vaker in te zetten.Hij speelde midweeks ook een kwartier in de verloren Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger AC (1-4).

"Die jongen deed het redelijk. Redelijk ja, ik ben voorzichtig met complimenten”, zei Advocaat na de wedstrijd tegen Emmen voor de camera van FOX Sports. Die uitspraak kan Perez wel waarderen. "Ik houd wel van de manier waarop hij het benadert. Het was heel makkelijk geweest om in de hosannastemming te gaan. Maar hij zegt dat Bannis het redelijk heeft gedaan", merkt de analist op. "Kijk naar die jongen. Hij is achttien jaar”, aldus Perez, die vervolgens zijn pink ophoudt om duidelijk te maken dat Bannis nog het nodige te winnen heeft aan fysieke kracht. “Fysiek is hij dit. Het is mannenvoetbal. Je moet zó verdomd goed zijn als je met zo’n fysiek het verschil wilt kunnen maken bij een topclub in Nederland."

Het zal volgens Perez moeten blijken of het voor een spits met de fysiek van Bannis mogelijk is om toch te excelleren. "Er zou misschien niets mis mee zijn om hem op de bank te houden. Veel jonge spelers worden ongeduldig omdat je tegenwoordig eigenlijk een sufferd bent als je op je achttiende nog niet bent gedebuteerd, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Iedereen ontwikkelt zich op een andere manier. En als ik zijn fysiek zie: die heeft nog een lange weg te gaan", oordeelt de Deen. "Als je de fysiek van Bannis ziet, denk ik niet dat hij veel kopgoals heeft gemaakt. Maar deze maakt hij heel goed af. Het is aan hem om het in een langere periode te laten zien op de training en in de minuten die hij eventueel gaat krijgen."