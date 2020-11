AZ boekt eindelijk eerste Eredivisie-zege van het seizoen

AZ heeft zondagavond de eerste zege in de Eredivisie geboekt. Het team van Arne Slot had veel moeite om RKC Waalwijk definitief van zich af te schudden en daar was Kostas Lamprou verantwoordelijk voor. De doelman verrichtte diverse reddingen, keerde zelfs een strafschop, maar de 2-0 in de 72e minuut was ook meteen de genadeklap. Het werd uiteindelijk 3-0. AZ heeft na vijf remises eindelijk de eerste driepunter en staat met acht punten op de negende plaats. RKC is na de eerste nederlaag sinds 27 september (!) op een dertiende stek terug te vinden.

De eerste kans van de wedstrijd was direct raak. Calvin Stengs zette AZ na vijf minuten op voorsprong na een mooie voorzet van Teun Koopmeiners: 1-0. Het team van Slot leek de wedstrijd snel te willen beslissen. Jesper Karlsson vond na een mooie dribbel op links de vrijstaande Dani de Wit, die van dichtbij in de handen van Lamprou schoot. Acht minuten later wipte Albert Gudmundsson de bal wel over Lamprou heen, maar stond de lat de 2-0 van de Noord-Hollanders in de weg.

Lamprou had het maar druk in het kletsnatte en winderige Alkmaar, waar Karlsson na een goede pass van Fredrik Midtsjö op de benen van de doelman mikte. Daarna kregen ook Stengs en Gudmunsson het leer niet achter Lamprou. Ook in de tweede helft liet AZ lange tijd na om de voorsprong te verdubbelen. Lamprou kon met een uiterste krachtsinspanning voorkomen dat Gudmundsson de 2-0 maakte en een doelpunt van De Wit werd wegens buitenspel ongeldig verklaard.

Zelfs een strafschop, na 67 minuten spelen, was niet aan AZ besteed. Invaller Paul Quasten was te laat bij de bal en maakte een overtreding op Gudmundsson. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof wees direct naar de stip, maar Lamprou raadde de intenties van Koopmeiners en keerde de strafschop. Luttele minuten later moest de doelman zich toch gewonnen geven toen Gudmundsson een voorzet van Karlsson hard en onhoudbaar in het dak van het doel schoot: 2-0.

Eén minuut voor de 2-0 maakte Myron Boadu overigens zijn rentree op de velden. In de extra tijd verscheen de derde treffer op het scorebord. Het was weer Gudmundsson en dit keer op aangeven van Owen Wijndal. De IJslander is in alle competities met zeven doelpunten de clubtopscorer van de Alkmaarders. In de Eredivisie staat zijn teller op drie treffers.