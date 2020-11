Van Bommel vergelijkt: ‘Hij is verfijnder, in potentie de beste van Nederland’

Mark van Bommel heeft hoge verwachtingen van de carrière van Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder van PSV worstelt dit seizoen met zijn fitheid, maar Van Bommel twijfelt niet aan zijn potentie; de inmiddels clubloze trainer liet Ihattaren in januari 2019 debuteren bij PSV en ziet in de jongeling nog steeds het grootste talent op de Nederlandse velden. Zondagavond wordt de situatie van Ihattaren besproken bij Rondo.

De achttienjarige jeugdexponent van PSV deed zondag in de eerste helft mee tegen ADO Den Haag (4-0 zege). In de blessuretijd van de eerste helft bediende hij Donyell Malen met een fraaie pass, maar de spits schoot naast en over. Zelf vuurde Ihattaren twee vruchteloze doelpogingen af. "Mo is een uitzonderlijke speler. In potentie de beste van Nederland, denk ik. Vorig jaar liep hij onder mij gewoon twaalf kilometer per wedstrijd", memoreert Van Bommel bij het praatprogramma van Ziggo Sport.

De in december 2019 ontslagen trainer noemt Ihattaren 'echt goed'. "Dat zag je vooral toen hij voor het eerst meetrainde. We speelden een partijspel met corners en hij was zó aanwezig. De grote spelers van dat moment, Steven Bergwijn, Donyell Malen, gaven hem de bal", herinnert Van Bommel zich. "Ik kan me herinneren dat iemand een corner wilde nemen, waarna de andere jongens zeiden: ‘Nee nee, Mo neemt hem.’ Dat zegt al genoeg. Die jongens accepteren hem en zien dat hij kwaliteit heeft. Het was heel mooi om de ontwikkeling te zien in de tijd waarin ik met hem gewerkt heb."

Door presentator Jack van Gelder wordt Van Bommel gevraagd om Ihattaren te vergelijken met Ibrahim Afellay, die hij als speler in 2004 zag doorbreken bij PSV en met wie hij ook samenspeelde in het Nederlands elftal. "Ik denk dat Mo meer technische kwaliteiten heeft dan Ibi. Die was ook goed hoor, maar Mo is verfijnder. Hij heeft echt overzicht", somt Van Bommel op. Wat voor 'valkuilen' op de loer liggen voor Ihattaren, vindt hij moeilijk in te schatten. "Zijn vader is overleden en was heel belangrijk in de familie. Hij heeft een aantal broers, met wie hij het volgens mij wel goed kan vinden. Ik ben hem natuurlijk ook uit het oog verloren toen ik ontslagen werd."

Van Gelder zegt gekscherend dat 'McDonalds' een valkuil kan zijn voor Ihattaren, die zich in de zomer te zwaar meldde in Eindhoven. Dat hij niet fit was en nog steeds worstelt met zijn conditie, vindt Marco van Basten 'onbegrijpelijk', zeker omdat trainer Roger Schmidt erom bekendstaat veel waarde te hechten aan de conditionele gesteldheid van zijn spelers. "Hij was veel te zwaar en niet in conditie. Dan moet hij (Schmidt, red.) toch optreden? Ze trainen toch vanaf augustus? We zitten nu in november. Dat is toch niet goed? Het moet eigenlijk uit jezelf komen om fit te blijven. Maar als dat niet zo is, moet de trainer optreden. Dat heeft hij niet gedaan. Nu wel, maar dat is veel te laat."