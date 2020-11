Zahavi lacht en krabbelt direct terug in interview na overwinning

Eran Zahavi erkent dat hij zondag mazzelde in de wedstrijd tussen PSV en ADO Den Haag (4-0). De spits kreeg in de openingsfase een strafschop toegekend van arbiter Jochem Kamphuis na een vermeende overtreding van Lassina Faye. Zahavi, die de penalty zelf benutte, vertelt in een interview met FOX Sports dat hij weliswaar een 'aanraking' voelde, maar dat er uiteindelijk weinig aan de hand was.

PSV combineerde in de dertiende minuut richting het vijandelijke strafschopgebied. Zahavi ontweek een tackle van Milan van Ewijk en leek vervolgens zelf uit te glijden, maar in de ogen van Kamphuis beging Faye een overtreding. "Weet je het zeker? Ik voel een tik tegen mijn voet", reageert Zahavi op de suggestie van Hans Kraay junior dat de strafschop onterecht was. Vervolgens krijgt de Israëliër de beelden te zien en kan hij een lach niet onderdrukken. "Ik voelde iets, ik val normaal gesproken niet zonder dat ik iets voel. Maar wat ik nu zie, is dit een beetje een goedmakertje voor die niet gegeven penalty tegen Vitesse."

Noni Madueke zoekt de camera op na zijn doelpunt tegen ADO Den Haag ? ?? ?? ? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 1 november 2020

Zahavi doelt daarmee op een controversieel moment in de wedstrijd die PSV vorige week speelde in Arnhem (2-1 nederlaag). In de blessuretijd zag arbiter Bas Nijhuis een strafschop in een duw van Eli Dasa jegens Jorrit Hendrix. VAR Danny Makkelie greep echter in en riep zijn collega naar de zijkant om de beelden nog eens te bekijken. Daarna kwam Nijhuis terug op zijn besluit en gaf hij de bal aan doelman Remko Pasveer van Vitesse. Na de wedstrijd liet Roger Schmidt zijn woede blijken over het optreden van Nijhuis; hij betichtte de scheidsrechter van arrogantie.

De wedstrijd tegen ADO was om meerdere redenen beladen. Pogingen van PSV om het duel uit te stellen door de afwezigheid van dertien selectieleden waren niet succesvol. Bovendien werd de club in de aanloop naar het duel geconfronteerd met slecht nieuws over perschef Thijs Slegers, die acute leukemie heeft. "Deze zege is voor Thijs", vertelt Zahavi. Ploeggenoot Noni Madueke zocht na de 2-0 de camera op en betuigde zin steun aan Slegers. "We wilden onze steun aan hem betuigen", legt Zahavi uit. "Voor de wedstrijd hebben we het er ook met de groep over gehad. Je ziet het spandoek voor hem op de tribune. Dit is een nare situatie. We wensen hem en zijn familie veel sterkte en zullen hem zo veel als we dat kunnen steunen."