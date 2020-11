Arsenal wint na 14 jaar weer bij Manchester United in Premier League

Arsenal heeft Manchester United zondagavond dieper in de zorgen gedrukt. Dankzij een rake strafschop van Pierre-Emerick Aubameyang boekten the Gunners een 0-1 zege. Voor het eerst sinds september 2006 won Arsenal een uitwedstrijd tegen Manchester United in de Premier League; Mikel Arteta werd na Herbert Chapman (in het seizoen 1925/26) de tweede trainer in de geschiedenis van Arsenal die zijn eerste twee wedstrijden tegen Manchester United won. Het team van collega-trainer Ole Gunnar Solskjaer wacht al zes thuisduels op rij op een competitiezege en stat vijftiende in de Premier League. Donny van de Beek viel een kwartier voor tijd in.

Ole Gunnar Solskjaer opteerde opnieuw voor een centraal blok met Fred en Scott McTominay op het middenveld, waardoor er geen ruimte was voor Van de Beek. Voor het duo speelden Mason Greenwood, Bruno Fernandes en Paul Pogba; vorige week waren dat Juan Mata, Fernandes en Daniel James tegen Chelsea (0-0). Halverwege de eerste helft nam Greenwood de eerste serieuze doelpoging voor zijn rekening: na een messcherpe en diagonale steekpass van Marcus Rashford schoot Greenwood in de korte hoek tegen keeper Bernd Leno aan.

Zes minuten voor de rust volgde het antwoord van Arsenal: Willian en Pierre-Emerick Aubameyang combineerden aan de rand van het strafschopgebied en uiteindelijk krulde eerstgenoemde de bal richting de verre hoek. Doelman David de Gea stond als aan de grond genageld, maar de inzet van Willian scheerde tegen de lat. Kort daarna zeilde een kopbal van Bukayo Saka net over na voorbereidend werk van Héctor Bellerín, waardoor 0-0 de ruststand was.

Manchester United produceerde in de eerste helft slechts doelpoging: het laagste aantal in een eerste helft van een thuiswedstrijd in de Premier League sinds de nul schoten tegen Manchester City in oktober 2015. Arsenal was de bovenliggende partij in het eerste bedrijf, maar moest voorin wat zuiverder worden in de afronding. Na de pauze bleef Manchester United onmachtig. Een kopstoot van Harry Maguire ging voorlangs en dreigender werd de thuissploeg niet voordat Arsenal de score halverwege de tweede helft opende.

De bezoekers mochten aanleggen vanaf elf meter nadat Bellerín werd gevloerd door Paul Pogba; Aubameyang schoot de penalty raak in de rechterhoek. Om de wedstrijd van een nieuwe impuls te voorzien koos Solskjaer ervoor om Edinson Cavani en Van de Beek een kwartier voor tijd binnen de lijnen te brengen. Toch bleef Manchester United vrij onmachtig in aanvallend opzicht. Een door Mohamed Elneny én doelman Leno van richting veranderde voorzet van Van de Beek belandde op de paal, maar daar bleef het bij. Arsenal stijgt dankzij de overwinning naar de achtste plaats in de Premier League.