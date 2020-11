Noni Madueke schittert voor winnend PSV en zoekt camera op

Een bijzonder gehavend PSV heeft de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag tot een goed einde gebracht. Het team van Roger Schmidt, die door blessureleed en coronabesmettingen dertien spelers moest missen, zegevierde zondag met 4-0 over de ploeg van Aleksandar Rankovic. Door de overwinning klimmen de Eindhovenaren naar de derde stek in de Eredivisie, op twee punten van Ajax en Vitesse: zestien om achttien.

PSV joeg op een vroege openingsgoal. Een schot van Donyell Malen ging recht in de handen van Luuk Koopmans en een kopbal van Eran Zahavi ging naast het doel van de bezoekers. Na twaalf minuten spelen floot Jochem Kamphuis voor een penalty na een vermeende overtreding van Lassane Faye op Zahavi, die een tackle van Milan van Ewijk ontweek en zelf leek uit te glijden. Op advies van videoscheidsrechter Jannick van der Laan bekeek Kamphuis de beelden, maar zijn besluit over de overtreding van Faye bleef onveranderd.

Zahavi ging achter de bal staan en schoot zelf het leer vanaf zestien meter achter Koopmans: 1-0. PSV wilde meteen doordrukken en zocht naar een tweede doelpunt. Mohamed Ihattaren probeert vanaf de middenlijn Koopmans te verrassen, maar het schot van de middenvelder ging over. Dat gold ook voor een inzet van Malen vanaf een meter of twintig. Na een half uur spelen ontstond er een scrimmage voor het doel van ADO en kreeg Ihattaren de bal er ook in tweede instantie niet in.

Noni Madueke zoekt de camera op na zijn doelpunt tegen ADO Den Haag ? ?? ?? ? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 1 november 2020

In de extra tijd kreeg Malen de bal na een héérlijke pass van Ihattaren, maar de spits schoot naast en over. Ihattaren en Malen bleven in de rust achter in de kleedkamer. Philipp Max en Madueke waren de nieuwelingen in het veld. Laatstgenoemde zette al snel de 2-0 op het scorebord. De jongeling kreeg de bal uitstekend aangespeeld van Zahavi en mikte het leer laag in de linkerhoek achter Koopmans. Madueke rende naar de camera en droeg zijn goal op aan perschef Thijs Slegers, die acute leukemie heeft.

In het restant van de tweede helft was PSV lange tijd niet in staat om te scoren. Het team van Schmidt speelde op halve kracht en had weinig te duchten van het aanvallend onmachtige ADO, dat zelfs niet tot een doelkans kwam. Zes minuten voor tijd werd het toch nog 3-0. Na een kopbal van Mario Götze op de paal legde de ingevallen debutant Richard Ledezma de bal panklaar voor Ryan Thomas. Het schot eindigde fraai in de linkerhoek. Daarna maakten ook Luis Felipe en Ismael Sabari hun debuut in de hoofdmacht van PSV. In de extra tijd bepaalde Madueke met een laag schot de eindstand: 4-0.