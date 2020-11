Peter Bosz dendert met nog altijd ongeslagen Bayer door in Bundesliga

Bayer Leverkusen is de top vier van de Bundesliga binnengedrongen. De ploeg van Peter Bosz won zondag, mede door twee doelpunten van smaakmaker Lucas Alario, met 2-4 bij SC Freiburg en staat nu op twaalf punten uit zes duels, op drie punten van zowel Bayern München als Borussia Dortmund. Bayer, dat komend weekeinde een thuisduel met Borussia Mönchengladbach speelt, en VfL Wolfsburg zijn de enige clubs die nog geen competitienederlaag hebben geleden.

Het begin van Bayer, waar Daley Sinkgraven een basisplaats had, was niet goed: Sven Bender hief de buitenspelval op en Lucas Höler profiteerde. Dankzij twee doelpunten van Alario, die nu zes keer heeft gescoord in zijn laatste vijf officiële duel, ging de ploeg van Bosz toch met een voorsprong de rust in. Na ruim een uur spelen schoot Nadiem Amiri de bal bijna vanuit stand in de bovenhoek en een rake kopbal van Jonathan Tah was het vierde doelpunt van Bayer. Tussendoor maakte Nils Petersen de 2-3 voor Freiburg.